ذخیره سازی 98 درصدی میوه مورد نیاز شب عید در اردبیل

محمد عظمایی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مانند سالهای گذشته ذخیره‌سازی میوه شب عید در اردبیل از چند ماه پیش آغاز و هم‌اکنون بالغ بر چند هزار تن پرتغال، شیب قرمز و زرد ذخیره‌سازی شده است.

وی با بیان اینکه توزیع میوه های شب عید از 25 اسفند ماه در نقاط مختلف استان آغاز می‌شود، اضافه کرد: درصد قابل توجهی از میوه های ذخیره شده از استانهای شمالی کشور به این استان وارد شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان افزود: ‌‌همه ساله خرید و ذخیره سازی میوه از طریق مباشران بخش خصوصی به عنوان طرف قرارداد وزارت بازرگانی صورت می‌ گیرد.

وی با بیان اینکه توزیع میوه و اقلام مورد نیاز مردم امسال در مقایسه با سال قبل 12 درصد افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: کالاهای اساسی از قبیل برنج، روغن، قند و شکر، گوشت، مرغ، سیب مورد نیاز شب عید و... نیز برای ایام عید تامین شده و براساس میزان تقاضای بازار از هفته گذشته عرضه شده است.

عظمایی با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز 90 و تشدید این طرح در ایام عید ابراز داشت: این طرح در ایام پایانی سال جهت تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمتها به اجرا گذاشته می شود و هم اکنون تمهیدات لازم اتخاذ و‌ بازار استان به خوبی در حال کنترل و مدیریت است.

وی یادآور شد: با کنترل و نظارت مستمر توسط بازرسان سازمان بازرگانی، مجامع امور صنفی، اتحادیه ها و تشکیل اکیپ سیار بازرسی با تعزیرات حکومتی استان، قیمتهای ‌بازار در حال کنترل است.

به گفته رئیس سازمان بازرگانی استان تنظیم و کنترل قیمتهای بازار، ایجاد ثبات نسبی، ممانعت از افزایش بی‌رویه و خودسرانه قیمت‌ها بر اثر افزایش تقاضا برای انواع کالا و خدمات، جلوگیری از برخی سوء استفاده‌های احتمالی و... از جمله اهداف اجرایی این طرح است.

وی با تاکید بر خرید مایحتاج روزهای پایانی سال شامل میوه و مواد غذایی متناسب با نیاز و مصرف از سوی شهروندان، خاطر نشان کرد: ‌مدیریت خرید و مصرف در شرایط هدفمندی یارانه ها نیز به نفع اقتصاد خانوارها است.

عظمایی در پایان از شهروندان استان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی نظیر گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، احتکار و... مراتب را به صورت حضوری و یا با شماره تماس 124 واحد رسیدگی به شکایات مردمی اطلاع دهند تا رسیدگی شود .