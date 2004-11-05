در نشست اخير جامعه اسلامي مهندسان ، مذاكره درباره نامزد هاي رياست جمهوري ادامه يافت

محسن يحيوي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، گفت : مذاكره درباره نامزدهاي مختلف رياست جمهوري صورت گرفت و اين مذاكرات ادامه خواهد يافت .



پيشتر علي يوسف پور ديگرعضوشوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين درخصوص آخرين برنامه هاي جامعه اسلامي مهندسين براي انتخابات رياست جمهوري گفته بود:در جامعه اسلامي مهندسين افراد مختلفي مورد بررسي قرار گرفتند كه در حال حاضردر خصوص آقايان ولايتي ، لاريجاني، احمدي نژاد ، محسن رضايي و توكلي در حال بررسي هستيم.



محمد رضا باهنر، دبير كل جامعه اسلامي مهندسين نيز از گفتگو و رايزني خود با آيت لله هاشمي رفسنجاني درخصوص انتخابات رياست جمهوري خبر داده بود .

