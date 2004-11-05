محسن يحيوي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، گفت : مذاكره درباره نامزدهاي مختلف رياست جمهوري صورت گرفت و اين مذاكرات ادامه خواهد يافت .
پيشتر علي يوسف پور ديگرعضوشوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين درخصوص آخرين برنامه هاي جامعه اسلامي مهندسين براي انتخابات رياست جمهوري گفته بود:در جامعه اسلامي مهندسين افراد مختلفي مورد بررسي قرار گرفتند كه در حال حاضردر خصوص آقايان ولايتي ، لاريجاني، احمدي نژاد ، محسن رضايي و توكلي در حال بررسي هستيم.
محمد رضا باهنر، دبير كل جامعه اسلامي مهندسين نيز از گفتگو و رايزني خود با آيت لله هاشمي رفسنجاني درخصوص انتخابات رياست جمهوري خبر داده بود .
عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين در گفتگو با مهر :
در نشست اخير جامعه اسلامي مهندسان ، مذاكره درباره نامزد هاي رياست جمهوري ادامه يافت
عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين گفت در نشست اخير اين كميته سياسي اين تشكل توافق مشخصي در خصوص معرفي نامزد رياست جمهوري صورت نگرفت .
