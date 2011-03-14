برنامه هفته بیست و یکم لیگ دسته اول اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 26/12/89

* گل گهر سیرجان - ماشین سازی تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

داور: رحیم مهرپیشه، کمک‌ها: محمدرضا امینی و علیرضا منصوری، داورچهارم: حسین قنبری

ناظر: ابراهیم میرزابیگی

* فولاد یزد - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14:30، ورزشگاه نصیری یزد

داور: رضا کرمانشاهی، کمک‌ها: حسین طالقانی و علیرضا آذروند، داورچهارم: امید سعیدفر

ناظر: ایرج نظری

* شهرداری یاسوج - اتکای گلستان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی یاسوج

داور: فرشید افشار، کمک‌ها: حسین رحیمی‌پور و محمدجواد مداح، داورچهارم: محمدرضا خداپرست

ناظر: رضا دهقان

* فولاد نطنز - شهرک صنعتی کاوه تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه منوچهری نطنز

داور: رسول رهبرفام، کمک‌ها: رحیم شاهین و مهرداد نقی زادگان، داورچهارم: علی صفایی

ناظر: حسین خوشخوان

* مقاومت شهید سپاسی شیراز - همیاری اراک، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: جواد شرفی، کمک‌ها: سجاد طوری و عبدالحسین سواری، داورچهارم: بهروز رنجبر

ناظر: نادر جعفری

* سپیدرود رشت - پیام فارس، ساعت 14:30، ورزشگاه سردارجنگل رشت

داور: اسماعیل بابلی، کمک‌ها: اسد حاج محمد و حسن طوماری، داورچهارم: منوچهر آغاسی

ناظر: کریم اصغرزاده

* آلومینیوم هرمزگان - ابومسلم خراسان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی بندرعباس

داور: محمدملکی، کمک‌ها: حمزه علی سلیمی و امیر بالاورد، داورچهارم: محمدحسین شهریارپناه

ناظر: حسین عرب براقی

* صنعت ساری - نساجی مازندران، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدای ساری

داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: حمید نظری و علی میرزابیگی، داورچهارم: مهدی کلاکی

ناظر: حاتم بک پور

* استقلال اهواز - داماش دورود، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی اهواز

داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: علی برقندان و جلیل شعرانی، داورچهارم: آرش خرمیان

ناظر: عبداله باعزم

* مس سرچشمه - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه زینعلی سرچشمه

داور: امیرحسین فتاحی، کمک‌ها: مجید روغنی و محمد بیات ترک، داورچهارم: مهدی باغبانی

ناظر: بهرام مهرپیما

جمعه - 27/12/89

* داماش گیلان - پیام خراسان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید عضدی رشت

داور: محمدحسین اسدی، کمک‌ها: امیربهرام نقوی و محمدرضا مازندرانی، داورچهارم: منوچهر آغاسی

ناظر: کریم اصغرزاده

* شهرداری بندرعباس - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی بندر عباس

داور: قاسم واحدی، کمک‌ها: محمدرضا غنو و مصطفی دهقانی، داورچهارم: محمدحسین شهریارپناه

ناظر: حسین عرب براقی

* تربیت یزد - مس رفسنجان، ساعت 14:30، ورزشگاه نصیری یزد

داور: محمدرضا فغانی، کمک‌ها: علیرضا ایلام رود و جواد قنبریان، داورچهارم: امید سعیدفر

ناظر: ایرج نظری

* برق شیراز - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: البرز حاجی پور، کمک‌ها: محمدرضا معتمدی و حسن ظهیری، داورچهارم: پیمان فرخی مهر

ناظر: نادر جعفری