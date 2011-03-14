برنامه هفته بیست و یکم لیگ دسته اول اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه - 26/12/89
* گل گهر سیرجان - ماشین سازی تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
داور: رحیم مهرپیشه، کمکها: محمدرضا امینی و علیرضا منصوری، داورچهارم: حسین قنبری
ناظر: ابراهیم میرزابیگی
* فولاد یزد - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14:30، ورزشگاه نصیری یزد
داور: رضا کرمانشاهی، کمکها: حسین طالقانی و علیرضا آذروند، داورچهارم: امید سعیدفر
ناظر: ایرج نظری
* شهرداری یاسوج - اتکای گلستان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی یاسوج
داور: فرشید افشار، کمکها: حسین رحیمیپور و محمدجواد مداح، داورچهارم: محمدرضا خداپرست
ناظر: رضا دهقان
* فولاد نطنز - شهرک صنعتی کاوه تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه منوچهری نطنز
داور: رسول رهبرفام، کمکها: رحیم شاهین و مهرداد نقی زادگان، داورچهارم: علی صفایی
ناظر: حسین خوشخوان
* مقاومت شهید سپاسی شیراز - همیاری اراک، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: جواد شرفی، کمکها: سجاد طوری و عبدالحسین سواری، داورچهارم: بهروز رنجبر
ناظر: نادر جعفری
* سپیدرود رشت - پیام فارس، ساعت 14:30، ورزشگاه سردارجنگل رشت
داور: اسماعیل بابلی، کمکها: اسد حاج محمد و حسن طوماری، داورچهارم: منوچهر آغاسی
ناظر: کریم اصغرزاده
* آلومینیوم هرمزگان - ابومسلم خراسان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی بندرعباس
داور: محمدملکی، کمکها: حمزه علی سلیمی و امیر بالاورد، داورچهارم: محمدحسین شهریارپناه
ناظر: حسین عرب براقی
* صنعت ساری - نساجی مازندران، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدای ساری
داور: محسن قهرمانی، کمکها: حمید نظری و علی میرزابیگی، داورچهارم: مهدی کلاکی
ناظر: حاتم بک پور
* استقلال اهواز - داماش دورود، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی اهواز
داور: شاهین حاج بابایی، کمکها: علی برقندان و جلیل شعرانی، داورچهارم: آرش خرمیان
ناظر: عبداله باعزم
* مس سرچشمه - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه زینعلی سرچشمه
داور: امیرحسین فتاحی، کمکها: مجید روغنی و محمد بیات ترک، داورچهارم: مهدی باغبانی
ناظر: بهرام مهرپیما
جمعه - 27/12/89
* داماش گیلان - پیام خراسان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید عضدی رشت
داور: محمدحسین اسدی، کمکها: امیربهرام نقوی و محمدرضا مازندرانی، داورچهارم: منوچهر آغاسی
ناظر: کریم اصغرزاده
* شهرداری بندرعباس - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی بندر عباس
داور: قاسم واحدی، کمکها: محمدرضا غنو و مصطفی دهقانی، داورچهارم: محمدحسین شهریارپناه
ناظر: حسین عرب براقی
* تربیت یزد - مس رفسنجان، ساعت 14:30، ورزشگاه نصیری یزد
داور: محمدرضا فغانی، کمکها: علیرضا ایلام رود و جواد قنبریان، داورچهارم: امید سعیدفر
ناظر: ایرج نظری
* برق شیراز - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: البرز حاجی پور، کمکها: محمدرضا معتمدی و حسن ظهیری، داورچهارم: پیمان فرخی مهر
ناظر: نادر جعفری
نظر شما