خلا قانونی مقابله با توهین کنندگان مرتفع شود/ تخریب سلاح بی مهمات

سلیمان جعفر زاده رییس کمسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر توهین و تخریب به عنوان یکی از برنده ترین سلاحها برای حذف رقبا به کار می رود گفت: تخریب سلاحی است که نیاز به هیچ مهماتی ندارد و هیچ چیز جایگزین آن نیست.

وی ادامه داد: این مسئله در آموزه های دینی ما بسیار تاکید شده است و بارها از سوی مسئولین نظام تذکر داده شده است ولی بعضی از مردم و مسولین توجهی به آن نمی کنند.

رییس کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه در قانون فعلی مجازات توهین کنندگان کم است تاکید کرد: اگر مردم جامعه امنیت اجتماعی نداشته باشند جامعه پایداری نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه هم اکنون صدور احکام اینگونه جرم ها چندین سال به طول می انجامد افزود: باید خلا قانونی در این زمینه مرتفع شود و سریعتر به نقض حقوق شهروندی در این زمینه پایان داده شود.

