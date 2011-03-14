کاهش چشمگیر تخلفات و حوادث جاده ای نیازمند همکاری تمامی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ مراد جعفری ظهر دوشنبه در مراسم آغاز فعالیت همیاران پلیس زنجان، ایران را یکی از کشورهای دارای آمار بالای حوادث جاده ای در سطح جهان دانست و افزود: طی سالهای اخیر با حضور همیاران پلیس در کنار والدین، از حجم تخلفات و حوادث جاده ای کاهش یافته است.

وی، با بیان اینکه اغلب تخلفات از بی احتیاطی افراد ناشی می شود ، ادامه داد: توجه به علائم راهنمایی و رانندگی، استراحت به موقع، توجه به تمامی نواقصات فنی اتومبیل و رفع اشکالات فنی می توان تاثیر بسیاری در کاهش تلفات جاده ای داشته باشد.

همچنین معاونت آموزشی آموزش و پرورش ناحیه دو زنجان در این برنامه لازمه حفظ سلامتی و امنیت را هوشیاری افراد دانست و گفت: عموم مردم باید با توجه به علائم راهنمایی و رانندگی و هوشیاری همیاران پلیس و اخطار های به موقع آنان می تواند تاثیر بسیاری در کاهش تلفات و حوادث جاده ای داشته باشد.

سید بهمن حسینی به ساماندهی نیروهای پلیس اشاره کرد و گفت: نیروهای امنیتی پلیس در تمامی شرایط برای حفظ امنیت بر اساس قوانین تلاش کرده و به عموم مردم خدمت رسانی می کنند.

وی با توصیه به حفظ هوشیاری و اخلاق در میان همیاران پلیس خاطر نشان کرد: همیاران پلیس باید از رفتارهای پر خطر در جامعه و در محل زندگی جلوگیری کرده و درصورت مشاهده با حفظ اخلاق و ادب از عواقب خطرناک این اقدامات هنجار شکنانه جلوگیری کنند.