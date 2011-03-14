برخی مدارس استان قزوین در پی بارش برف تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین بارش برف و باران در مناطق کوهستانی استان قزوین که از شب گذشته آغاز شده موجب تعطیلی برخی مدارس استان شد.

بنابر اعلام روایط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین مدارس مقطع ابتدایی نوبت بعداز ظهر شهرستان آبیک امروز تعطیل شده است.

همچنین اداره هواشناسی استان قزوین با پیش بینی اینکه عمده فعالیت سامانه هوای سرد در این استان امروز به پایان می رسد برای فردا بارش پراکنده، همراه با وزش باد پیش بینی کرده است.

به پیش بینی این اداره همچنین کاهش دما در این استان تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

علیرغم شرایط نامساعد جوی و بارش برف و باران در برخی محورهای مواصلاتی تمامی راههای ارتباطی استان باز است و رفت و آمد در آنها جریان دارد.



