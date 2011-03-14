مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ناپیوسته پودمانی دوباره تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سازمان اعلام کرد به علت اینکه برخی از داوطلبان تاکنون برای دریافت مدارک ثبت نام اقدام نکرده اند، با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تدابیری اندیشیده شد که مهلت ثبت نام تا پنجشنبه ادامه یابد.

در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه 23، 24 و 25 اسفندماه تنها در باجه مرکزی پست هر یک از شهرستانهای مختلف کشور( به جزشهرستان تهران) از ساعت 8 لغایت ساعت 19 هر یک از روزهای مذکور، نسبت به توزیع مدارک ثبت نام داوطلبان دوره های مذکور اقدام می شود.

همچنین در شهرستان تهران از ساعت 8 لغایت ساعت 19 روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه 23، 24 و 25 اسنفدماه تنها در مناطق پستی 11، 13، 14، 15، 16، 17، 18 و 19 نسبت به توزیع مدارک ثبت نام داوطلبان دوره های مذکور اقدام می شود.

سازمان سنجش به اطلاع آن دسته از داطلبان ثبت نام در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی پودمانی که کارت اعتباری ثبت نام تا 25 اسفندماه دریافت می کنند، می رساند که آنان می توانند حداکثر تا ساعت 24 روز پنجشنبه 26 اسفندماه با مراجعه به نشانی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام در آزمون دوره های مذکور اقدام کنند.