میوه شب عید استان زنجان طبق برنامه توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفینژاد ظهر دوشنبه در ستاد تنظیم بازار استان با بیان اینکه 74 غرفه در استان بهمنظور توزیع مناسب این میوههای ذخیره شده در نظر گرفته شده است، افزود: با توجه به اختلاف قیمتی که میوه ذخیره شده برای شب عید با قیمت میوه در بازار دارد، بیشک این میوهها بهمحض توزیع در بازار، از سوی مردم خریداری خواهد شد البته تاکید شده است این میوهها که توزیع آن از فردا در استان آغاز میشود، تا 29 اسفند در استان توزیع شده و در اختیار مردم قرار گیرد.
وی ادامه داد: باید در این زمینه یارانه تضمین شده از وزارت بازرگانی گرفت تا بتوان قیمت میوههای عرضه شده به بازار را کاهش داد و مشکلی که در سالهای گذشته در این زمینه وجود داشت، بهوجود نیاید.
رئوفی نژاد گفت: زیرا اگر یارانه تضمین نشود، کسی جوابگوی این امر نخواهد بود همچنین قیمتها نیز باید بهگونهای تنظیم شود که فشار زیادی به بازار وارد نشود.
استاندار زنجان میوه ذخیره شده در استان را جوابگوی نیاز 10 درصد بازار دانست و افزود: تفاوت قیمتی که میوه ذخیره شده با میوه موجود در بازار دارد، باید کنترل شود.
رئوفی نژاد گفت: در حال حاضر اختلاف قیمتی در این زمینه وجود دارد و در صورتی که مراقبتهای لازم در اینخصوص نباشد، انحراف زیادی در شبکه توزیع بهوجود خواهد آمد که پیشگیریهای لازم در خصوص جلوگیری از سواستفادههای برخی افراد باید انجام شود.
استاندار زنجان، فضای فعلی بازار را آرام و بدون دغدغه خواند و گفت: مسئولان استان در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، اقدامات خوبی انجام دادند و توانستند بازار را بهصورت مطلوبی کنترل کنند البته هنوز این قانون بهصورت کامل در کشور اجرا نشده و سال آینده نیز حجم زیادی از فعالیتهای دولت و مسئولان در این زمینه خواهد بود و نباید اینگونه تلقی شود که این قانون بهصورت کامل اجرایی شده و دیگر مشکلی در اینخصوص بهوجود نخواهد آمد.
رئوفی نژاد افزود: با توجه به اینکه عدهای بهدنبال بهانهای برای خدشهدار کردن موفقیت دولت در راستای اجرای این قانون هستند، باید آمادگی کافی را در اینخصوص داشت.
نظر شما