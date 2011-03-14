مرکز خدمات فناوری کسب و کار شهرک صنعتی ایلام راه اندازی شد

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایلام گفت: اکنون پنج واحد خدمات فنی مهندسی و مشاوره ای در استان ایلام فعال است که در زمانهای معین در این مرکز مستقر شده و خدمات لازم فنی ، مهندسی را در اختیار صنعتگران و سرمایه گذاران قرار می دهند .

رضایی منش گفت: ارتقا سطح فناوری واحدهای کوچک صنعتی ، بهره وری کیفیت و بهبود روشهای تولید و کاهش ضایعات، حمایت و پشتیبانی از توسعه بازار واحدهای صنعتی کوچک، پشتیبانی از توسعه کار آفرینی، توسعه اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک و پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک و متوسط و بزرگ از جمله اهداف احداث این مرکز است .

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایلام ادامه داد: این مرکز با پشتیبانی از انجام آموزش های تخصصی و برنامه های ارتقا مهارت کارکنان واحد ها، فراهم آوردن ساز و کار های لازم برای پشتیبانی از صنایع کوچک مخاطره پذیر ، فراهم کردن منبعی کامل و منسجم برای شرکت های دانش محور و فناور جوان در تمامی مراحل بقا، رشد و توسعه، حمایت از توسعه و استفاده از تحقیق و اتصال مرکز به دانشگاه ها و کالجها و سازمان های تجاری از واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی حمایت می کند .

وی اظهار داشت: علاوه براین مرکز فناوری کسب و کار به عنوان یک کلینک تخصصی صنعتی عمل نموده و واحدهای صنعتی مشکل دار می توانند با مراجعه و مشاوره با دفاتر فنی مهندسی به عارضه یابی مشکلات خود پرداخته و با حمایت ستاد تسهیل وزارت صنایع و معادن در رفع آنها تلاش کنند .