نباید موجب دلسردی ملتهای منطقه شویم/ بهانه به دست دشمنان ندهیم

حسین نجابت نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: همانطور که رهبر انقلاب در قم فرمودند جریان فتنه باعث شد که مردم بیدار شوند و این بیداری ایجاب می کند که آنها آرایش سیاسی داخل کشور و بین الملل را بهتر بشناسند.

وی افزود: آنچه مسلم است اینکه نهضت های منطقه ثمره انقلاب اسلامی است و دوست و دشمن به این مسئله اعتراف دارند.

نجابت با بیان اینکه در برخی از کشورها که دست به قیام زده اند مسائل اقتصادی و فقر وجود دارد اظهار داشت : این مساله در کشورهای حاشیه خلیج فارس مشاهده نمی شود.

وی با اشاره به اینکه دشمنان از ابتدای انقلاب به بحث شیعه و سنی و اختلافات قومی دامن زده اند ادامه داد: باید محورهای حمله دشمن را به دقت بشناسیم و دقت کنیم که بهانه به دست دشمنان ندهیم .

نماینده مردم تهران تصریح کرد: دولت و مجلس باید به دقت این مسایل را در روابط سیاسی خود رعایت کنند تا موضع گیرهای آنها موجب دلسردی ملتهای منطقه نشود.

وی با تاکید بر اینکه باید گوش و چشممان به رهبری باشد گفت: باید ضمن رعایت اصول خودمان این صحنه پیچیده را به دقت رصد کنیم.