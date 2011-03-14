1800 تن سیب و پرتقال در استان زنجان توزیع شد

حمید صدری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: امسال سعی شده است سیب و پرتقال در جعبه‌ های پنج کیلویی در اختیار غرفه‌های مورد نظر قرار داده شود تا آنها بتوانند با توزیع این میوه‌ها، مشکلاتی را که سالهای گذشته در این‌خصوص وجود داشت، کاهش دهند.

با بیان اینکه میوه ذخیره شده از فردا به‌صورت رسمی همزمان با سراسر کشور در استان آغاز می‌شود، ادامه داد: با توجه به تصمیم‌های اتخاذ شده، قیمت پرتقال ذخیره شده استان هزار تومان و قیمت سیب نیز 1600 تومان خواهد بود این در حالی است که قیمت تمام شده پرتقال برای استان هزار و 250 تومان و قیمت سیب 1400 تومان است که با یارانه و تسهیلاتی که دولت در این زمینه به استان‌ها داده، رقم فعلی برای این میوه‌ها در نظر گرفته شده است.

وی از کلیه حمل میوه‌های خریداری شده به استان خبر داد و افزود: در حال حاضر میوه‌ای وجود ندارد که به استان حمل نشده باشد، در این زمینه با توجه به مشکلاتی که سال‌های گذشته در استان وجود داشت، امسال از 3 نقطه، توزیع این میوه‌ها دو نوبت در روز صورت خواهد گرفت، تا این میوه‌ها به‌موقع در اختیار مردم قرار گیرد. همچنین عمده سهمیه میوه شهرستان‌ها نیز به آنها ارسال شده است و امسال مشکل خاصی در تامین میوه شب عید برای شهرستان‌ها نیز نخواهد بود.

صدری به سرمازدگی امسال باغات سیب در کل کشور اشاره کرد و گفت: این امر باعث شد تا در زمینه تامین سیب مورد نیاز مردم برای شب عید مشکلاتی وجود داشته باشد. اما در هر صورت این میوه‌ها برای استان تامین شده است و با توجه به اینکه هم اکنون قیمت سیب در بازار، حول و حوش 2 هزار و 200 تومان و قیمت پرتقال نیز حدود هزار و 400 تومان است، سعی شد در این زمینه قیمتی ارائه شود تا در تنظیم بازار این قلم کالاها مشکلی به‌وجود نیاید.