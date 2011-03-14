  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۳۶

کانون دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشکیل شد

کانون دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشکیل شد

کانون دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی شیراز متشکل از 11 کشور دنیا در این دانشگاه راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی خسروی - مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر 51 دانشجو از کشورهای خارجی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز مشغول به تحصیل هستند که بیشتر آنها در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و تخصصهای مختلف تحصیل می کنند.

وی افزود: این دانشجویان مسلمان بوده و از نظر فرهنگی نیز به ما نزدیک هستند و کانون دانشجویان خارجی به منظور تقویت مشترکات مذهبی و تبادلات فرهنگی بین دانشجویان و ارتباط دانشجویان خارجی با سفارتخانه های آنها فعالیت می کند.

خسروی گفت: در حال حاضر کشورهای هند، پاکستان،‌ تاجیکستان، ترکیه،‌ فلسطین،‌ سوریه،‌ لبنان،‌ عراق،‌ افغانستان،‌ کویت و یمن در دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشجو دارند.

مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد: دانشگاه با دانشجویان این کانون در زمینه برگزاری کنفرانس و نمایشگاه همکاری می کند و در اولین برنامه اردوی آشنایی این دانشجویان با منطقه خوزستان تدارک دیده شده است.

کد مطلب 1274128

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها