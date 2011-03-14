کانون دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی خسروی - مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر 51 دانشجو از کشورهای خارجی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز مشغول به تحصیل هستند که بیشتر آنها در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و تخصصهای مختلف تحصیل می کنند.

وی افزود: این دانشجویان مسلمان بوده و از نظر فرهنگی نیز به ما نزدیک هستند و کانون دانشجویان خارجی به منظور تقویت مشترکات مذهبی و تبادلات فرهنگی بین دانشجویان و ارتباط دانشجویان خارجی با سفارتخانه های آنها فعالیت می کند.

خسروی گفت: در حال حاضر کشورهای هند، پاکستان،‌ تاجیکستان، ترکیه،‌ فلسطین،‌ سوریه،‌ لبنان،‌ عراق،‌ افغانستان،‌ کویت و یمن در دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشجو دارند.

مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد: دانشگاه با دانشجویان این کانون در زمینه برگزاری کنفرانس و نمایشگاه همکاری می کند و در اولین برنامه اردوی آشنایی این دانشجویان با منطقه خوزستان تدارک دیده شده است.