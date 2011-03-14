برنامه ساخت نیروگاه هسته ای مالزی همچنان پابرجاست

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه استار، این اظهار نظر پیتر چین در پی انتقاد و فشارهای سازمانها و اپوزیسیونهای مالزی مبنی بر توقف برنامه ساخت نیروگاه هسته ای در این کشور بیان شده است.

دبیر حزب مخالف گراکان مالزی از دولت خواست با نگاهی به وضعیت ژاپن تصمیم احداث نیروگاه هسته ای خود را مورد بازبینی قرار داده و عواقب پافشاری خود بر این امر را در نظر داشته باشد.

سون های گفت مقامات ژاپنی نیز سالها پیش وقتی تصمیم به ساخت نیروگاههای هسته ای گرفتند با این قول و تضمین که هیچوقت هیچ خطری از سوی این نیروگاهها سلامت مردم را تهدید نخواهد کرد افکار عمومی را با خود همراه کردند.



مالزی در دسامبر سال گذشته خبر از تاسیس دو نیروگاه هسته ای تا سال 2021 میلادی داد.



انجمن حفاظت محیط زیست مالزی نیز با اشاره به انفجار نیروگاه هسته ای فوکوشیما اعلام کرد مالزی با وجود تولید مازاد انرژی نه تنها احتیاجی به احداث نیروگاه هسته ای ندارد بلکه اتفاقی که امروز در ژاپن شاهد آن هستیم نشان می دهد دولت باید از تصمیم خود مبنی بر ساخت نیروگاه هسته ای صرف نظر کند.

انجمن حفاظت محیط زیست مالزی در سال 1974 فعالیت خود را با هدف محافظت از محیط زیست و بالا بردن آگاهی افکار عمومی در این مورد آغاز کرد.

