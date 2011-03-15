به گزارش خبرنگار مهر، مجید جوزانی مدیرعامل خانه هنرمندان ایران و تماشاخانه ایرانشهر دوشنبه 23 اسفندماه در جمع خبرنگاران به ارائه برنامه‌های خانه هنرمندان ایران و تماشاخانه ایرانشهر پرداخت. وی در ابتدای سخنان خود از ارائه پیشنهاد راه‌اندازی نهاد اجتماعی هنر به دولت خبر داد و گفت: خانه هنرمندان ایران به عنوان بزرگترین نهاد صنفی و تخصصی هنر سال جدید را با طرح راه‌اندازی نهاد اجتماعی هنر به دولت و تدوین این طرح آغاز می‌کند.

جوزانی استفاده هنرمندان از بیمه عمر،‌ بیمه بیکاری، سرمایه‌گذاری، کمک به پیشکسوتان عرصه هنر، پرداخت وام و تسهیلات به هنرمندان را از جمله بخش‌های مختلف فعالیت نهاد اجتماعی هنر ذکر کرد. مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در ادامه از طی شدن آخرین مراحل راه‌اندازی اولین صندوق قرض‌الحسنه هنرمندان ایران خبر داد و گفت: با کمکی که در بخش دولتی به ما شد اقدامات لازم را جهت دریافت مجوز این صندوق قرض‌الحسنه انجام دادیم.



وی با اشاره به اختصاص بودجه‌ای توسط شهرداری تهران و شورای شهر تهران به عنوان وام به هنرمندان، نویسندگان و خبرنگاران گفت: ما درخواست کردیم که بخشی از این بودجه در اختیار خانه هنرمندان قرار گیرد تا به انجمن‌های هنری خانه هنرمندان ایران پرداخت شود. به دستور شهردار تهران و شورای شهر تهران یک میلیارد تومان در اختیار خانه هنرمندان ایران قرار گرفت.



این مدیر فرهنگی هنری معتقد است مشکلی که در سیستم بانکی کشور وجود دارد نادیده گرفتن شخصیت حقیقی افراد است. جوزانی یادآور شد: جامعه هنری یک جامعه فرهیخته است و باید شخصیت حقیقی‌شان برای دریافت وام مورد توجه قرار گیرد. از این ‌رو ما به جای دو ضامن شرط وجود یک ضامن را گذاشتیم. حتی هنرمندان در صورت نداشتن ضامن می‌توانند با تأیید هیئت مدیره انجمن‌های مربوطه وام خود را دریافت کنند. جواد ذوالفقاری اولین هنرمندی است که از این وام دریافت کرده است.



وی میزان این وام را بین دو تا پنج میلیون تومان اعلام کرد. مدیرعامل خانه هنرمندان ایران همچنین از پیشنهاد نامگذاری یکی از شعب بانک شهر به نام شعبه فرهنگ و هنر به شهردار تهران خبر داد و گفت: این اقدام باعث ایجاد تعاملی دو جانبه می‌شود و می‌توان کلیه بودجه‌های فرهنگی و هنری را از طریق این شعبه پرداخت کرد.



جوزانی درباره وضعیت ساخت و راه‌اندازی سینما تک خانه هنرمندان ایران گفت: آخرین مراحل اجرایی سینما تک تهران یادمان فریدون ناصری در حال انجام است و امیدواریم از اردیبهشت‌ماه سال 90 افتتاح شود. شاید به لحاظ برنامه ریزی تعللی 15 روزه یا یک ماهه در افتتاح این سالن وجود داشته باشد چون قصد داریم با یک برنامه ریزی دقیق سینما تک تهران فعالیت خود را آغاز کند. قصد داریم به سبک فیلم‌خانه ملی دوره پخش آثار فیلمسازان برتر را در سینما تک تهران داشته باشیم.



مدیرعامل خانه هنرمندان ایران از برگزاری نشست‌های تخصصی، بزرگداشت فیلمسازان مطرح، اکران‌های خاص فرهنگی و افتتاحیه برخی فیلم‌ها و همچنین اکران شب خبرنگار به عنوان برنامه‌های دیگر سینما تک تهران نام برد. وی افزود این سال دارای 157 صندلی و سه جایگاه ویژه جانبازان و معلولین است و از آخرین امکانات نوری و صوتی با همکاری مؤسسه سینما شهر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری تهران در آن استفاده می‌شود.



وی تأکید کرد: این تنها سالن سینمایی است که هم دارای سیستم اعلام حریق و هم سیستم اطفاء حریق است. طراحی سینما تک هم بر عهده مرکز معماری ایران است.



جوزانی با در اختیار گذاشتن آمار نمایش‌های اجرا شده در تماشاخانه ایرانشهر و میزان فروش و استقبال تماشاگران از آن‌ها یادآور شد: گاهی دوستان خرده می‌گیرند که چرا پای سینمایی‌ها به تئاتر باز می‌شود. معتقدم این پتانسیل تئاتر است که می‌تواند سینمایی‌ها را جذب خود کند. حضور افراد قدرتمند سینما در تئاتر نشان دهنده قدرت تئاتر است. جامعه تئاتر می‌باید خوشحال باشد که تئاتر به قدری قدرتمند شده که می‌تواند سینماگران صاحب‌نام را به خود جلب کند.



مدیر تماشاخانه ایرانشهر تأکید کرد: تماشاخانه ایرانشهر هیچ اصراری برای حضور چهره‌های سینمایی در نمایش‌های این مجموعه ندارد. هرگز به خود اجازه نمی‌دهم به یک کارگردان تئاتر بگویم از چه کسی در نمایش‌اش استفاده کند یا نکند. باید برگشت جامعه سینمایی را به تئاتر به فال نیک گرفت.



وی با اشاره به حضور کیومرث پوراحمد، کارگردان با سابقه سینما با نمایش "خرده خانم" نوشته اصغر عبدالهی در شش ماهه اول سال 90 در سالن شماره یک ایرانشهر درباره هنرمندان دیگر حاضر در این سالن در نیم فصل اول سال آینده گفت: حسن معجونی و رضا ثروتی فروردین‌ماه سال آینده به اجرای خود در سالن شماره یک ادامه می‌دهند. در ادامه پارسا پیروزفر، کیومرث پوراحمد و امیررضا کوهستانی آثار خود را در این سالن به صحنه می‌برند.

جوزانی درباره برنامه‌ اجرایی سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر در شش ماهه اول سال 90 افزود: داریوش مهرجویی و حسن معجونی بعد از تعطیلات نوروز به اجراهای خود ادامه می‌دهند. در ادامه آتیلا پسیانی، نمایش مشترک دانشگاه منچستر انگلستان و ایران و اثری از رضا حداد در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌روند. جدا از این برنامه اگر دکور آثار متقاضی اجرا با اجراهای اول سالن مناسب باشند اجراهای دوم نیز در سالن شماره یک و سالن سمندریان خواهیم داشت.



این مدیر فرهنگی و هنری معتقد است جامعه تئاتری به قدری نجیب و اهل همکاری هستند که کمبود سالن‌ و امکانات تئاتری را با تعامل با یکدیگر جبران می‌کنند. وی نداشتن گروه‌های مستقر در سالن‌ها و فضاهای مختلف را دلیلی برای نداشتن امکان برنامه ریزی یک ساله برای گروه‌های تئاتری دانست و گفت: خیلی مایل بودم دفترچه اجراها را چاپ کنم ولی به دلیل مستقر نبودن گروهها و نداشتن برنامه یک یا چند ساله این امر میسر نمی‌شود.



مدیرعامل تماشاخانه ایرانشهر و خانه هنرمندان ایران با اشاره به پریشانی موجود در برگزاری جشنواره‌های معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد راه‌اندازی سازمان جشنواره‌های معاونت هنری را داد. جوزانی ادامه داد: با ایجاد چنین سازمانی جشنواره‌ها می‌توانند در یک راستا و شکل برگزار شوند و در برگزاری هر چه کیفی‌تر و بهتر به هم کمک کنند. ضمن اینکه دبیران جشنواره‌ها نیز توسط این سازمان انتخاب می‌شوند و می‌توانند با هم همفکری داشته باشند.



جوزانی از بازسازی و تجهیز سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران و اختصاص آن به رپرتوآرهای آثار تجربی و دانشجویی در سال آینده خبر داد و گفت: اولین آثار قرار است با انتخاب امیر دژاکام از میان پایان‌ نامه‌های دانشجویی باشد. باید این فرصت را به همه دانشجویان داد. وظیفه مدیران است که این فرصت را بدهیم و گرنه قصور کرده‌ایم.



وی درباره نحوه حمایت از اجرای آثار دانشجویی در سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران تأکید کرد: ما امکان حمایت مالی را نداریم ولی هر نوع امکانی که داریم نظیر سالن، تبلیغات و کل فروش بلیت نمایش در سالن انتظامی را در اختیار گروه‌ها می‌گذاریم.



مدیرعامل خانه هنرمندان ایران از نصب بیلبورد دیجیتالی 12 متری در مقابل ورودی بیرونی خانه هنرمندان در اوایل سال آینده خبر داد که به تبلیغ فعالیت‌های تماشاخانه ایرانشهر و خانه هنرمندان ایران اختصاص دارد. همچنین به گفته جوزانی نصب تابلوهای راهنمای خانه هنرمندان ایران و تماشاخانه ایرانشهر در مناطق شش، هفت و یازده تهران دیگر اقدامی است که در سال آینده انجام می‌شود.



برگزاری هفته فرهنگی استان سیستان و بلوچستان از 20 تا 26 فروردین‌ماه سال 90 از دیگر برنامه‌هایی است که جوزانی در جمع خبرنگاران از آن یاد کرد و گفت: اگر استان‌ها منابع مالی را تأمین کنند ما فضای لازم برای برگزاری این هفته‌های فرهنگی را در اختیارشان قرار می‌دهیم. ما علاقه‌مندیم در سال چهار تا شش هفته فرهنگی را برگزار کنیم. این برنامه با هماهنگی دبیرخانه شهرداری کلان شهرهای کشور برگزار می‌شود.



در پایان جوزانی آمار نمایش‌های اجرا شده و میزان فروش و استقبال تماشاگران از آن‌ها را در تماشاخانه ایرانشهر اعلام کرد. طبق این آمار 73 هزار و 106 تماشاگر از آثار تماشاخانه ایرانشهر و آثاری که در ایام جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر دیدن کرده‌اند. همچنین 33 نمایش طی 728 اجرا با احتساب آثار جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر در دو سالن تماشاخانه ایرانشهر به صحنه رفته‌اند.



جمع فروش تماشاخانه ایرانشهر با احتساب آثار جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هشت میلیارد و 173 میلیون و 615 هزار ریال تمام است. بر این اساس سهم 20 درصدی تماشاخانه ایرانشهر از این فروش یک میلیارد و 634 میلیون و 723 هزار ریال است و مبلغ شش میلیارد و 538 میلیون و 892 هزار ریال هم سهم 80 درصدی گروه‌ها از فروش گیشه است.



بر طبق آمار ارائه شده نمایش "کالیگولا" همایون غنی‌زاده در تاریخ 27 خردادماه سال جاری با 225 تماشاگر و فروش 41 میلیون و 800 هزار ریال تمام لقب پر فروشترین اثر نمایشی را در یک اجرا به خود اختصاص داده است. همچنین این نمایش با میزبانی 302 تماشاگر در تاریخ 27 مردادماه سال جاری لقب پر تماشاگرترین نمایش را در یک اجرا به خود اختصاص داد.



نمایش "درس" داریوش مهرجویی هم با فروش 33 میلیون و 750 هزار ریالی خود در تاریخ 19 اسفندماه سال جاری و با حضور 210 تماشاگر لقب پر فروش‌ترین نمایش را در یک اجرا در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به خود اختصاص داد. نمایش "متولد 1361" پیام دهکردی هم با 255 تماشاگر در یک اجرا لقب پر تماشاگرترین نمایش سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر را در یک اجرا به خود اختصاص داد.



در ذیل جدول نمایش‌های، تاریخ اجرا، میزان مخاطب و فروش آن‌ها آمده است:











