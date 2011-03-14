300 هزار نسخه اقلام تبلیغاتی نوروز در ایلام تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سخنگوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام ظهر دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: اقدامات بسیاری از سوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی ویژه نوروز 90 صورت گرفته است.



محمد نوراللهی افزود: تشکیل ستاد تسهیلات سفرهای استان در محل استانداری ایلام با حضور اعضای ستاد دائمی تسهیلات سفرهای استان و به دنبال آن تشکیل جلسات فرعی در محل اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری از جمله اقدامات است.



وی خاطرنشان کرد: اعضا ستاد تسهیلات سفرهای استان و فرمانداران شهرستان‌ها از سوی استانداری ابلاغ شده است.



این مسئول در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام یادآور شد: همچنین پست الکترونیک setadsafar@ilam-miras.ir دبیرخانه ستاد تسهیلات سفرهای استان راه‌اندازی شده است.



سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام یادآور شد: جلسات متعدد با دستگاه‌های عضو ستاد و کمیته‌های فرعی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و پایگاه‌های شهرستانهای ایلام تشکیل شده است.



نورالهی یادآور شد: شماره تلفن 08413340685 جهت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات و راهنمایی گردشگران اعلام شده است.