  1. استانها
  2. ایلام
۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۱

300 هزار نسخه اقلام تبلیغاتی نوروز در ایلام تهیه شد

ایلام - خبرگزاری مهر: ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام اقدام به تهیه و انتشار 300 هزار نسخه انواع اقلام تبلیغاتی و اطلاع رسانی برای ایام نوروز کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سخنگوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام ظهر دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: اقدامات بسیاری از سوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی ویژه نوروز 90 صورت گرفته است.

محمد نوراللهی افزود: تشکیل ستاد تسهیلات سفرهای استان در محل استانداری ایلام با حضور اعضای ستاد دائمی تسهیلات سفرهای استان و به دنبال آن تشکیل جلسات فرعی در محل اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری از جمله اقدامات است.

وی خاطرنشان کرد: اعضا ستاد تسهیلات سفرهای استان و فرمانداران شهرستان‌ها از سوی استانداری ابلاغ شده است.

این مسئول در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام یادآور شد: همچنین پست الکترونیک setadsafar@ilam-miras.ir دبیرخانه ستاد تسهیلات سفرهای استان راه‌اندازی شده است.

سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام یادآور شد: جلسات متعدد با دستگاه‌های عضو ستاد و کمیته‌های فرعی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و پایگاه‌های شهرستانهای ایلام تشکیل شده است.

نورالهی یادآور شد: شماره تلفن 08413340685 جهت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات و راهنمایی گردشگران اعلام شده است.

کد مطلب 1274141

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها