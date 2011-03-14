نوروز فرصتی مطلوب برای معرفی قابلیت های املش است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محمد اکبر ظهر دوشنبه در جمع مسئولان این شهرستان افزود: ارائه تصویری خوب، زیبا و خدمات رسانی مناسب در این ایام می تواند ذهنیت مثبتی از این شهرستان برای مسافران و گردشگران ایجاد کند.

وی همچنین توجه به سه مولفه اصلی حفظ امنیت، نظافت و زیبایی چهره شهر و خدمات رسانی مطلوب و بهنگام در ایام نوروز را ضروری دانست و با اشاره به فعال شدن کمیته های ستاد نوروزی این شهرستان یادآورشد: هر یک از کمیته ها باید وظایف خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهند.

فرماندار املش با اعلام اینکه این شهرستان دارای پتانسیل بالایی از نظر تولیدات دامی است، گفت: محصولات کشاورزی این منطقه شامل چای، برنج، گردو، فندق، گندم، جو، گل گاوزبان و سایر تولیدات است.

وی اعلام کرد: دربخش دامداری شهرستان املش با پرورش گاو و گوساله، بز و بزغاله گوسفند، کندوی عسل، دامداری صنعتی، مرغداری گوشتی، کارخانجات جوجه کشی و با توانایی پرورش تخم نوغان، مزرعه تکثیر و پرورش ماهی دارای پتانسیل بالای از نظر تولیدات دامی بوده و نقش مهمی در تأمین فرآورده های دامی کشور به عهده دارد.

اکبری ادامه داد: ساکنان جلگه به پرورش گاو، طیور و کرم ابریشم مشغول هستند و در مناطق کوهپایه ای و کوهستانی به پرورش زنبور عسل می پردازند.

املش از سمت شمال و شرق با شهرستان رودسر، از سمت جنوب با شهرستان سیاهکل و از سمت شمال غرب و غرب با شهرستان لنگرود همسایه است.

این شهرستان 5.469 کیلومتر مربع مساحت دارد و دارای دو بخش به نامهای رانکوه و مرکزی است، بخش رانکوه شامل یک شهر با نام رانکوه و سه دهستان با نامهای سمام، کجید و شبخوسلات است، بخش مرکزی شامل یک شهربا نام املش و دو دهستان با نامهای املش شمالی و املش جنوبی است.