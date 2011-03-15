به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "وضعیت سفید" به کارگردانی حمید نعمت‌الله اواخر فروردین 90 در تهران به پایان می‌رسد. گروه تولید هم‌اکنون در لوکیشنی واقع در خیابان پامنار مشغول کار هستند. تصویربرداری در مدرسه جنگ زده‌ها که لوکیشن اصلی مجموعه است به پایان رسیده است.

خشایار موحدیان و سودابه سعید‌نیا همزمان با تصویربرداری مشغول تدوین مجموعه هستند. افسانه بایگان، ابوالفضل پورعرب، حمیرا ریاضی، ناصر شهریاری، شهین تسلیمی، شهنوش شهباززاده، اکبر مددی مهر، یونس غزالی، عباس غزالی، لیندا کیانی، سهیلا گلستانی و عزت‌الله مهرآوران بازیگران این مجموعه هستند.

موضوع این مجموعه تلویزیونی درباره موشکباران است و روایتگر خانواده‌ای متشکل از چند خواهر و برادر است که به اتفاق مادر پیرشان به حاشیه تهران می‌روند و درگیر ماجراهایی می‌شوند ....

سایر عوامل این مجموعه عبارتند از نویسندگان: حمید نعمت‌الله، هادی مقدم دوست، تصویربردار: مهدی مجد وزیری، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: سعید بیات، دستیار دوم کارگردان: سجاد حسینی، صدابردار: فرشید احمدی، طراح صحنه و لباس: دکتر محمدرضا شجاعی، چهره پرداز: اعظم بیات، مجری طرح: مؤسسه فرهنگی هنری وصف صبا.

"وضعیت سفید" اولین تجربه کارگردانی حمید نعمت‌الله در حوزه مجموعه‌سازی است، او فیلم‌های سینمایی "بی‌پولی" و "بوتیک" را در کارنامه دارد.