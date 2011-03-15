خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: طمع از عوامل سقوط انسان و نابودی تدریجی است، فرد طماع برای دستیابی به مطامع خود بسیاری از اصول اخلاقی و انسانی را زیرپا گذاشته و هرعملی را مرتکب می‌شود تا به مقاصد خود برسد و در این راه به سادگی گناه کرده، حق دیگران را ضایع و مال حرام کسب می‌کند.