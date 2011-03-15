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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۳۰

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: طمع از عوامل سقوط انسان و نابودی تدریجی است، فرد طماع برای دستیابی به مطامع خود بسیاری از اصول اخلاقی و انسانی را زیرپا گذاشته و هرعملی را مرتکب می‌شود تا به مقاصد خود برسد و در این راه به سادگی گناه کرده، حق دیگران را ضایع و مال حرام کسب می‌کند.

آیه روز:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَکُم بَهِیمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا یُتْلَى عَلَیْکُمْ غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ یَحْکُمُ مَا یُرِیدُ .

اى کسانى که ایمان آورده‏اید به قراردادها[ى خود] وفا کنید براى شما [گوشت] چارپایان حلال گردیده جز آنچه [حکمش] بر شما خوانده مى‏شود در حالى که نباید شکار را در حال احرام حلال بشمرید خدا هر چه بخواهد فرمان مى‏دهد .

سوره مائده، آیه 1

حدیث امروز:

امام صادق (ع):

سُئِلَ الصّادِقُ (ع) عَمّا یُثبتُ الایمانَ فی العَبدِ قال: ألَّذی یُثبتُهُ فیهِ الوَرَعُ وَ الَّذی یُخرجُهُ مِنهُ الطَّمَعُ.

از امام صادق درباره آنچه ایمان را در بنده استوار می کند سؤال شد، حضرت فرمود: آنچه استوارش می کند تقوا و پارسایی است و آنچه بیرونش می برد طمع و آزمندی است.

وسائل الشیعه، ج20 ، ص358

کد مطلب 1274156

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