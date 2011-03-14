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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۰۷

مدارس استان ایلام برای اسکان مسافران نوروزی آماده هستند

مدارس استان ایلام برای اسکان مسافران نوروزی آماده هستند

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان ایلام گفت: مدارس استان ایلام برای میزبانی از مسافران و گردشگران ورودی به استان در ایام نوروز آماده می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، کلانتر بارانی ظهر دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آموزش و پرورش استان در ایام نوروز 14 ستاد در 14 منطقه و شهرستان خواهد داشت.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش هر شهرستان مرکز ستاد به شمار می‌رود، گفت: 84 مدرسه با درجه بندی الف.ب.ج تعیین شدند که این مدارس حدود 492 کلاس دارد.

وی خاطرنشان کرد: نرخهایی که برای این مدارس با درجه‌بندی مشخص اعلام می‌شود، نرخ مصوب کشوری است.

وی ادامه داد: تمام کادر 84 مدرسه و کارشناسان رفاه آموزش و پرورش در محل باشگاه فرهنگیان استان در یک دوره یکروزه، آموزش توجیهی می‌بینند.

بارانی با اشاره به سایت اینترنتی اطلاع رسانی آموزش و پرورش گفت: این سایت اینترنتی به آدرس apilam.ir به منظور اطلاع رسانی در این حوزه برای گردشگران نوروزی راه‌اندازی شده است.

این مسئول ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود محلهای اسکان مشخص شده از سوی آموزش و پرورش روزانه میزبان پنج هزار نفر مسافر نوروزی باشد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه شهرستان ایلام 80 کلاس برای اسکان مسافران نوروزی پیش بینی شده است که این کلاس‌ها از بیست و پنجم اسفند ماه به بعد به سیستم گرمایشی، موکت، تلویزیون، یخچال و دیگر امکانات اولیه رفاهی تجهیز خواهند شد.

وی با بیان اینکه پذیرایی اولیه از مهمانان و مسافران نوروزی صورت می‌گیرد، گفت: همچنین کروکی مدارس توسط آموزش و پرورش تهیه و به پایگاه اطلاع رسانی ستاد تحویل داده خواهد شد.

کد مطلب 1274157

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