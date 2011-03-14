یزد قهرمان رقابتهای کیک بوکسینگ قهرمانی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مسابقات کیکبوکسینگ قهرمانی بانوان کشور بهمیزبانی زنجان برگزار شد که در پایان، تیم یزد بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیمهای کهگیلویه و بویراحمد و کرمان بهترتیب عناوین دوم و سوم را بهدست آوردند.
در نتایج انفرادی این رقابتها نیز برای زنجان که با دو تیم در این دوره از مسابقات شرکت کرده بود، زهرا کاظمی با قرار گرفتن بر سکوی دوم، نشان نقره را تصاحب کرد و آرزو احمدی به همراه سمیه احمدی، مهسا یاسمی و الهام حمزهتبار مدال برنز را به گردن آویختند.
در مسابقات کیکبوکسینگ قهرمانی بانوان کشور، مهسا یاسمی، الهام حمزهتبار، سونیا بازرگان، سمیه احمدی، آرزو احمدی، زیبا نصیری، مینا خوئینی، زهرا کاظمی، زینب عزیزخانی، زهرا صیدی، الهام سلیمانی، فاطمه احمدی و زهرا داداشی به عنوان بازیکن برای تیم زنجان به میدان رفتند.
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