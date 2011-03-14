85 قطار روزانه به مسافران نوروزی خراسان رضوی خدمات رسانی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد هادی ضیایی مهر در جلسه ای که ظهر دوشنبه به منظور فرا رسیدن ایام پیک نوروز و ایجاد سفری ایمن برای مسافرین و زائرین در این اداره برگزار شد، گفت: این قطارها می توانند بصورت رفت و برگشت 46 هزار و 500 نفر مسافر را در شبانه روز جابجا کند .

وی افزود: در سال جاری 13 میلیون نفر مسافر از طریق ناوگان ریلی وارد مشهد شده اند و یا این شهر را به دیگر نقاط ترک کرده اند که این رقم نسبت به سال گذشته 5 درصد رشد داشته است .

وی با اشاره به جابجایی پنج میلیون تن بار از طریق راه آهن در سال جاری، اظهار داشت: از 100 درصد حمل بار جابجا شده، 68 درصد آن مربوط به حمل و نقل بین المللی بوده که از محور سرخس انجام شده است.

وی در ادامه افزود: در سال جاری در بخش صادرات راه آهن یک میلیون تن کالاهای صادراتی از مرز سرخس به کشورهای آسیای میانه صادر کرده که نسبت به سال گذشته 33 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به طرح توسعه و افزایش ظرفیت ایستگاه راه آهن مشهد اقدامات انجام یافته را مثبت ارزیابی نمود و اظهار داشت: با همکاری بخشهای مختلف در مجموعه راه آهن خراسان و شرکت رجاء تا قبل از 25 اسفند بخشی از این پروژ هها به مرحله افتتاح و بهره برداری خواهد رسید که در روان سازی قطارهای مسافری و ارائه خدمات بهتر به زائرین موثر است.