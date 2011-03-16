احتمال کاهش 2 درصدی سود بانکی در جلسه ویژه امروز

به گزارش خبرنگار مهر، شورای پول و اعتبار امروز چهارشنبه با تشکیل آخرین جلسه در ساختمان بانک مرکزی تکلیف بسته سیاستی- نظارتی سال 90 نظام بانکی را مشخص خواهد کرد.

بر این اساس، قرار است اعضای شورای پول و اعتبار بعدازظهر امروز تشکیل جلسه دهند و بسته پولی سال آتی را به تصویب برسانند. تعیین تکلیف نرخ سود بانکی به عنوان مهمترین موضوع بسته و تصمیم گیریهای سیاستهای بانکی هر سال مطرح است.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از تغییر نرخ سود بانکی و کاهش احتمالی آن خبرداده است. در همین حال، به نظر می رسد کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی در جلسه امروز شورای پول و اعتبار به تصویب برسد.

یک مقام مطلع در بانک مرکزی به خبرنگار مهر گفت: امروز بسته سیاستی - نظارتی سال 90 بانک مرکزی به تصویب اعضای شورای پول و اعتبار خواهد رسید که بر اساس آن، به احتمال زیاد نرخ سود بانکی 10 درصد به تصویب خواهد رسید.

وی افزود: اعضای شورای پول و اعتبار امروز به طور خاص بر روی موضوع نرخ سود متمرکز خواهد شد و نرخ سود را کاهش خواهند داد، اما آن را تک رقمی نخواهند کرد.

البته محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای پول و اعتبار هم در گفتگو با مهر در آستانه جلسه فوق العاده این شورا برای تعیین نرخ جدید سود بانکی درخواست کرده است که نرخ سود و سپرده بانکی برای سال آینده کاهش یابد.