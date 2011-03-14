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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۲۶

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ناپدید شدن دو کارگر راهسازی بر اثر سقوط بهمن در بلده مازندران

ناپدید شدن دو کارگر راهسازی بر اثر سقوط بهمن در بلده مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: دو کارگر شرکت راهسازی در بلده نور بر اثر سقوط بهمن ناپدید شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در نور، در اثر وقوع بهمن ناشی از انفجار شرکت راهسازی رادیس واقع در روستای یالرود از توابع بخش بلده شهرستان نور، دو کارگر این شرکت ناپدید شدند.

ماموران راهسازی برای تلاش در محور در دست احداث بلده گرماب دره (جاده تهران) نیاز به انفجار داشتند که پس از انفجار بهمن ایجاد شده و در این بهمن سه نفر از ماموران راهسازی درگیر شدند که با تلاش نیروهای امدادی یک نفر از آنها نجات یافت و دو نفر دیگر ناپدید شدند.

این حادثه که یکشنبه شب اتفاق افتاد، جستجوی ماموران امدادی برای پیدا کردن دو کارگر ناپدید شده همچنان ادامه دارد.
 
هم اکنون وضعیت جوی، در محور کوهستانی بلده مازندران بسیار سرد و یخبندان است و در صورت پیدا شدن این دو کارگر باید اجساد بی جان و یخ زده این کارگران را منتظر بود.
 
پیگیریهای مهر همچنان ادامه دارد.
کد مطلب 1274173

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