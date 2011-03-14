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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۶

یزدی:

اجرای طرح آموزش ترافیک در مدارس ابتدایی قم آغاز شد

اجرای طرح آموزش ترافیک در مدارس ابتدایی قم آغاز شد

قم - خبرگزاری مهر: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: اجرای طرح آموزش ترافیک از امروز با توزیع صد هزار پیک آموزش ترافیک در مدارس ابتدایی استان قم آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر رضایزدی با اشاره به اجرای این طرح گفت: قبل از شروع این طرح یک دوره آموزشی جهت ارتقاء فرهنگ ترافیک برای مربیان مهدهای کودک و معلمین دوره ابتدایی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح در سال گذشته باعث کاهش ۱۰ درصدی تصادفات دانش آموزان شده است، بیان داشت: این طرح با هدف آموزش و آشنایی کودکان دبستانی و پیش دبستانی با مفاهیم ترافیکی از قبیل نحوه عبور و مرور از خیابان، انواع خط کشی‌ها، آشنایی با چراغ راهنمائی، مضرات آلودگی هوا، استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی، استفاده از دوچرخه در سفر‌های کوتاه شهری به جای خودرو و استفاده از کمربند ایمنی است.

وی با اشاره به اینکه این طرح بصورت رایگان در کلیه مدارس ابتدایی برگزار می‌شود، بیان کرد: دانش آموزان می‌توانند پس از مطالعه پیک ترافیک به سئوالات آن پاسخ داده و در مسابقه آن شرکت کنند، ضمناَ به برندگان به قید قرعه جوایز نفیسی داده خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری افزود: ایجاد امنیت برای کودکان در خیابانهای شهر و ارتقای سطح فرهنگ ترافیک خانواده را از دیگر اهداف این طرح برشمرد.
کد مطلب 1274178

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