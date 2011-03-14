اجرای طرح آموزش ترافیک در مدارس ابتدایی قم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر رضایزدی با اشاره به اجرای این طرح گفت: قبل از شروع این طرح یک دوره آموزشی جهت ارتقاء فرهنگ ترافیک برای مربیان مهدهای کودک و معلمین دوره ابتدایی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح در سال گذشته باعث کاهش ۱۰ درصدی تصادفات دانش آموزان شده است، بیان داشت: این طرح با هدف آموزش و آشنایی کودکان دبستانی و پیش دبستانی با مفاهیم ترافیکی از قبیل نحوه عبور و مرور از خیابان، انواع خط کشی‌ها، آشنایی با چراغ راهنمائی، مضرات آلودگی هوا، استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی، استفاده از دوچرخه در سفر‌های کوتاه شهری به جای خودرو و استفاده از کمربند ایمنی است.



وی با اشاره به اینکه این طرح بصورت رایگان در کلیه مدارس ابتدایی برگزار می‌شود، بیان کرد: دانش آموزان می‌توانند پس از مطالعه پیک ترافیک به سئوالات آن پاسخ داده و در مسابقه آن شرکت کنند، ضمناَ به برندگان به قید قرعه جوایز نفیسی داده خواهد شد.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری افزود: ایجاد امنیت برای کودکان در خیابانهای شهر و ارتقای سطح فرهنگ ترافیک خانواده را از دیگر اهداف این طرح برشمرد.