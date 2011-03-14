اوباما خواستار اعمال محدودیتهای بیشتر درباره حمل سلاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "باراک اوباما" با انشتار یادداشت خود در روزنامه "آریزونا دیلی استار" که بیشتر در ایالتهای جنوب غربی آمریکا منتشر می شود خواستار افزایش محدودیتها در این ایالتها درباره حمل و نگهداری سلاح گرم شد.

دلیل انتشار این مطلب در روزنامه آریزونا دیلی استار آن است که میزان جنایات انجام شده با سلاح گرم در ایالتهای جنوب غربی آمریکا در مقایسه با سایر ایالتها بیشتر است.

علاوه بر ارتکاب جنایتهای گسترده در آمریکا به وسیله اسلحه گرم، تیراندازی به سوی مردم نیز به امری مرسوم در این کشور تبدیل شده است.

برای مثال در آخرین مورد تیراندازی در تاریخ 19 آذرماه سال جاری "گابریله گیفوردز" یک نماینده کنگره از ایالت آریزونای آمریکا هدف تیراندازی قرار گرفت که طی آن 6 نفر کشته و 18 نفر دیگر زخمی شدند.

تیراندازی در اماکن عمومی در آمریکا در یکی دو دوهه گذشته تبدیل به یکی از معضلات مهم اجتماعی این کشور شده است.

تاکنون شهروندان آمریکایی به ویژه مادران در این کشور بارها اقدام به تظاهرات برای ممنوعیت حمل سلاح از سوی افراد غیر مسئول شده اند، اما لابی کارخانه های اسلحه سازی هرگز این اجازه را به نهادهای سیاسی و قانونگذاری این کشور برای تجدید نظر در این قانون نداده اند.