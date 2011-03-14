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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۲۴

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد ایلام افتتاح شد

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد ایلام افتتاح شد

ایلام - خبرگزاری مهر: واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد ایلام با حضور مسئولان کشوری و محلی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام ظهر دوشنبه در این ارتباط تصریح کرد: این واحد دانشگاهی با 260 دانشجو در سه رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، شیمی و مدیریت بازرگانی راه اندازی شده است.

عادل نوروزی گفت: ایجاد تحصیلات تکمیلی در استان ایلام یک نعمت است زیرا این استان در حال توسعه بوده و برای رفع محرومیت و حرکت بر اساس نسخه توسعه استان نیازمند نیروی متعهد و متخصص مورد نیاز است که با ایجاد رشته های کارشناسی ارشد و دکتری در واحد علوم و تحقیقات کمک شایانی به توسعه استان صورت می گیرد.

نوروزی گفت: راه اندازی واحد علوم و تحقیقات ایلام مدیون توجه ویژه دکتر جاسبی به مناطق محروم و سایر مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی علی الخصوص رئیس و دبیر منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی گفت: در آینده نزدیک تعداد رشته های این دانشگاه به 20 رشته افزایش می یابد.

نوروزی استقبال مردم ایلام از راه اندازی واحد علوم و تحقیقات را کم نظیر عنوان کرد و گفت: دوری استان از مرکز کشور و بن بست بودن آن باعث شده است مشتاقان علم و دانش در رشته های دکتری و کارشناسی ارشد برای ادامه تحصیل متحمل زحمات زیادی شوند که با راه اندازی علوم و تحقیقات ایلام بسیاری از مشکلات این عزیزان حل می شود .

وی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی شاهکار فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی است و امروز به برکت این دانشگاه نقاط محروم کشور از نعمت آموزش عالی برخوردار شده اند.

کد مطلب 1274197

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