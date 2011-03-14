دیدار تیم های شموشک نوشهر و شهردای نوشهر لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار که بر اساس برنامه فدراسیون فوتبال قرار بود عصر امروز(دوشنبه) برگزار شود با تشخیص نماینده فدراسیون فوتبال و ناظر داوری پس از بازدید از این زمین، انجام نخواهد شد.

تعویق زمان برگزاری مسابقات فوتبال برای اولین بار نیست که در مازندران صورت می گیرد.

پیش از این، دیدار تیم های فوتبال نساجی قائمشهر و داماش دورود در هفته پانزدهم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور به دلیل کیفیت نامناسب زمین فوتبال شهید وطنی قائمشهر برگزار نشده بود.

این در شرایطی است که آب و هوای مناسب و زمین های حاصل خیز مازندران، زمینه مناسبی برای برخورداری زمین های فوتبال از چمن مطلوب و با کیفیت است.

مازندران به رغم استعدادهای فراوانی که در رشته فوتبال و با حضور بیش از 40 بازیکن مازندرانی در لیگ برتر فوتبال کشور در تیم های مختلفت دارد، هنوز نتوانسته است زمینه مناسب برای بازگشت این ستاره ها به فوتبال مازندران را فراهم کند.

برخورداری از زیرساخت های مناسب نظیر زمین چمن مطلوب و استاندارد، یکی از این پیش زمینه ها است که تاکنون به جز زمین فوتبال شهدا ساری که آن هم البته چمن آن از استاندارد بالایی برخوردار نیست، در دیگر شهرهای مازندران این شرایط ایجاد نشده است.

تیم های فوتبال نساجی و صنعت ساری در لیگ دسته اول فوتبال، سایپا شمال، شموشک و نوژن شهرداری در لیگ دسته دوم، پیام بابل، نفت محمودآباد، روستایی عشایری نور، پرسپولیس قائمشهر و شهرداری بهشهر در لیگ دسته سوم، نساجی قائمشهر و شموشک نوشهر در لیگ برتر امیدها و متین بابل، ستعدادهای درخشان آمل و شموشک نوشهر در لیگ برتر نونهالان کشور، نمایندگان استان در فوتبال کشور هستند که همواره از نداشتن زمین فوتبال مطلوب رنج می برند.

شاید معروفیت فوتبال مازندران به انجام بازی های درگیرانه و فیزیکی، ریشه در کیفیت نامطلوب زمین های فوتبال استان داشته باشد که بازیکنان را مجبور می کند به رغم داشتن تاکتیک های مختلف، به بازی هوایی روی بیاورند.

تیم فوتبال شموشک نوشهر در پایان هفته بیست و دوم رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال کشور با 29 امتیاز در رده نهم جدول رده بندی قرار دارد.

تیم فوتبال نوژن شهرداری نوشهر با همین تعداد بازی و 36 امتیاز در رتبه چهارم جدول رده بندی قرار دارد.