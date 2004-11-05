گلزن تيم ملي نوجوانان در باشگاه پيكان

به گزارش خبرنگار" مهر" باشگاه پيكان براي دراختيارگرفتن مهاجم ويك هافبك نفوذي ازآرژانتين كارهاي مقدماتي را دردست اقدام دارد وقراراست اين دوبازيكن ازطريق رابط خود كپي پاسپورتشان را براي دريافت ويزا به ايران ارسال نمايند.

ازسوي ديگرمحمد مايلي كهن سرمربي پيكان نيز كه دراستفاده ازجوانان وبازيكنان آينده سازيد طولايي دارد، درنظردارد تا از شهاب يامتي گلزن اول تيم ملي نوجوانان نيز استفاده كرده وبراي رفع مشكل گلزني خود به اين بازيكن با آتيه تكيه نمايد. اين درحالي است كه حسن استواري بازيكن پيشين تيم ملي جوانان نيزمدنظر پيكاني ها قرارگرفته ومي تواند با اين تيم تمرين كند. حضور اين دو بازيكن از اين بابت براي پيكاني ها حسن محسوب مي شود كه با توجه به سن اين دو ليست خالي اين تيم همچنان براي حضور بازيكنان بزرگسال ديگربازخواهد ماند.

گفتني است: ديداردوتيم سايپا وپيكان درچارچوب مسابقات هفته هشتم ليگ برترروزپنجشنبه پس ازافطاردرورزشگاه شهيد شيرودي وبه ميزباني سايپا برگزارمي شود.