به گزارش خبرنگار مهر، شورای گسترش آموزش عالی از مهر ماه 88 تا شهریور ماه 89 اقدام به صدور 87 مجوز برای مراکز آموزش عالی دولتی و دانشکدههای وابسته به دانشگاههای دولتی کرده و در این بازه زمانی برای 73 مرکز دانشگاه آزاد اسلامی، موسسات غیردولتی غیرانتفاعی و موسسات آموزش عالی آزاد مجوز صادر کرده است.
شورای گسترش آموزش عالی در زمینه تصویب مراکز و موسسات پژوهشی نیز از مهر ماه 88 تا شهریور ماه 89 برای 88 مرکز پژوهشی مجوز صادر کرده و اساسنامه 2 واحد پژوهشی دولتی و اساسنامه 21 واحد پژوهشی خصوصی را تصویب کرده است.
آمار نشان می دهد که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بررسی اساسنامه واحدهای پژوهشی اقدام به تأکید بر موسسات غیردولتی داشته تا موسسات دولتی.
جدول مجوزهای شورای گسترش آموزش عالی از مهر 88 تا شهریور 89
|قطعی
|اصولی
|جمع
|صدور مجوز مراکز آموزش عالی دولتی
|0
|19
|19
|ارتقای مراکز آموزش عالی دولتی
|3
|0
|3
|صدور مجوز مراکز دانشگاه آزاد اسلامی
|0
|17
|17
|صدور مجوز موسسات غیردولتی - غیرانتفاعی
|25
|23
|48
|صدور مجوز مراکز پژوهشی
|50
|38
|88
|صدور مجوز موسسات آموزشهای عالی آزاد
|8
|0
|8
|صدور مجوز دانشکده های وابسته به دانشگاههای دولتی (بعد از تصویب هیئت امنای دانشگاه)
|18
|0
|18
|صدور مجوز مراکز آموزش عالی برون مرزی
|12
|0
|12
|تصویب اساسنامه واحدهای پژوهشی خصوصی
|8
|18
|21
|دانشکده دولتی
|3
|0
|3
|تصویب اساسنامه واحدهای پژوهشی دولتی
|2
|0
|2
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