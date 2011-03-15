  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۵۶

آمار توسعه مراکز آموزش عالی/

جدول مجوزهای شورای گسترش آموزش عالی از مهر 88 تا شهریور 89

جدول مجوزهای شورای گسترش آموزش عالی از مهر 88 تا شهریور 89

صدور مجوز برای فعالیت بخش غیردولتی آموزش عالی تقریبا همسنگ بخش دولتی است اما روند تصمیم‌گیری شورای گسترش آموزش عالی در زمینه واحدهای پژوهشی نشان می دهد که تصویب اساسنامه واحدهای پژوهشی غیردولتی 10 برابر واحدهای پژوهشی دولتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای گسترش آموزش عالی از مهر ماه 88 تا شهریور ماه 89 اقدام به صدور 87 مجوز برای مراکز آموزش عالی دولتی و دانشکده‌های وابسته به دانشگاه‌های دولتی کرده و در این بازه زمانی برای 73 مرکز دانشگاه آزاد اسلامی، موسسات غیردولتی غیرانتفاعی و موسسات آموزش عالی آزاد مجوز صادر کرده است.

شورای گسترش آموزش عالی در زمینه تصویب مراکز و موسسات پژوهشی نیز از مهر ماه 88 تا شهریور ماه 89 برای 88 مرکز پژوهشی مجوز صادر کرده و اساسنامه 2 واحد پژوهشی دولتی و اساسنامه 21 واحد پژوهشی خصوصی را تصویب کرده است.

آمار نشان می دهد که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بررسی اساسنامه واحدهای پژوهشی اقدام به تأکید بر موسسات غیردولتی داشته تا موسسات دولتی.        

جدول مجوزهای شورای گسترش آموزش عالی از مهر 88 تا شهریور 89

 
  قطعی اصولی جمع
صدور مجوز مراکز آموزش عالی دولتی 0 19 19
ارتقای مراکز آموزش عالی دولتی 3 0 3
صدور مجوز مراکز دانشگاه آزاد اسلامی 0 17 17
صدور مجوز موسسات غیردولتی - غیرانتفاعی 25 23 48
صدور مجوز مراکز پژوهشی 50 38 88
صدور مجوز موسسات آموزشهای عالی آزاد 8 0 8
صدور مجوز دانشکده های وابسته به دانشگاههای دولتی (بعد از تصویب هیئت امنای دانشگاه) 18 0 18
صدور مجوز مراکز آموزش عالی برون مرزی 12 0 12
تصویب اساسنامه واحدهای پژوهشی خصوصی 8 18 21
دانشکده دولتی 3 0 3
تصویب اساسنامه واحدهای پژوهشی دولتی 2 0 2
کد مطلب 1274203

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها