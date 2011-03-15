به گزارش خبرنگار مهر، شورای گسترش آموزش عالی از مهر ماه 88 تا شهریور ماه 89 اقدام به صدور 87 مجوز برای مراکز آموزش عالی دولتی و دانشکده‌های وابسته به دانشگاه‌های دولتی کرده و در این بازه زمانی برای 73 مرکز دانشگاه آزاد اسلامی، موسسات غیردولتی غیرانتفاعی و موسسات آموزش عالی آزاد مجوز صادر کرده است.

شورای گسترش آموزش عالی در زمینه تصویب مراکز و موسسات پژوهشی نیز از مهر ماه 88 تا شهریور ماه 89 برای 88 مرکز پژوهشی مجوز صادر کرده و اساسنامه 2 واحد پژوهشی دولتی و اساسنامه 21 واحد پژوهشی خصوصی را تصویب کرده است.

آمار نشان می دهد که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بررسی اساسنامه واحدهای پژوهشی اقدام به تأکید بر موسسات غیردولتی داشته تا موسسات دولتی.

جدول مجوزهای شورای گسترش آموزش عالی از مهر 88 تا شهریور 89