به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم معارفه محمود یاوری به عنوان مدیر فنی و سرپرست تیم استیل آذین حسین هدایتی مالک و رئیس هیئت مدیره باشگاه استیل آذین در جمع بازیکنان این تیم گفت: ما می خواهیم تلخی ها و ناکامی هایی را که در این فصل تجربه کردیم به فراموشی بسپاریم و این ناکامی ها را جبران کرده و از این شکست ها پلی بسازیم به سوی پیروزی های آتی و خداوند رحمان و رحیم نیز در این خصوص دست ما را خواهد گرفت و کمک مان خواهد کرد.

وی ادامه داد: می خواهیم با روحیه ای تازه، امیدوارانه و بسیار بهتر از امسال وارد سال جدید شویم و تلخی ها و سختی های سال رو به پایان را به فراموشی بسپاریم. من پیش از این به خاطر اعتمادی که به برخی افراد داشتم بسیاری از تصمیمات را برعهده آنها می گذاشتم و خودم از دور بر روند کار نظارت می کردم. در بسیاری از مواقع هم به دلیل گرفتاری هایی کاری نمی توانستم از نزدیک به تیم و مشکلات آن رسیدگی کنم.

هدایتی در ادامه خاطرنشان کرد: در این بین شاید برخی تصمیمات اشتباه مدیریتی هم گرفته شد که من با آنها موافق نبودم اما به خاطر احترام به دوستان و علیرغم میل باطنی ام سکوت کردم. در ابتدای فصل یک کادر مدیریتی و فنی داشتیم. در میانه راه کادر فنی و مدیریتی جدیدی آمد و همین طور این اتفاقات تکرار شد اما امروز از دوستان و نزدیکانم خواسته ام که اجازه بدهند این 8 هفته پایانی را خودم به عنوان مالک باشگاه و کسی که برای این تیم هزینه می کند کنار تیم باشم و افرادی را که به آنها اعتقاد دارم بیاورم.

وی ادامه داد: می خواهم کنار تیم باشم و از نزدیک اتفاقات و مسائل را پیگیری و مدیریت کنم. می‌خواهم در این هفته های پایانی خودم برای تیمم تصمیم گیری کنم و کسانی را انتخاب کنم که به آنها اعتماد و اعتقاد دارم. اگر این تیم نتیجه گرفت و انشاالله به نتایج دلخواه رسید و در لیگ برتر ماند، این موفقیت را بگذارید به حساب همه دوستانی که از ابتدای فصل کنار این تیم بوده اند و زحمت کشیده اند اما اگر نتیجه نگرفتیم و خدای ناکرده سقوط کردیم مسئولیت این سقوط و ناکامی را برعهده می گیرم و مرا مقصر این شکست بدانید.



وی ادامه داد: نمی خواهم انتقادات متوجه مدیران و دوستان قبلی که در این باشگاه زحمت کشیده اند، شود. بگذارید همه بگویند هدایتی هزینه کرد اما تیمداری بلد نبود. بگذارید من خراب شوم اما گزندی متوجه دوستان و همکاران سابقمان در این تیم نشود. با اجازه از دوست و بچه محل خودم علی آقای پروین و سایر دوستان می خواهم این چند هفته خودم به عنوان صاحب باشگاه این تیم را آنطور که صلاح می دانم و دلم می خواهد اداره کنم.



مالک باشگاه استیل آذین خطاب به بازیکنان افزود : اگر حالت دوم رخ دهد و سقوط کنیم، با همه اعتماد، ارادت، اعتقاد و رفاقتی که من با همه شما دارم باید بگویم که همه ما متضرر می شویم. در این خصوص بارها گفته ام که آبروی من و شما به هم گره خورده و اگر این تیم سقوط کند همه ما دچار زیان و خسران می شویم.



وی افزود: در مورد شما می گویند که همه ستاره بودند و مدعی پوشیدن پیراهن تیم ملی اما نتوانستند تیمشان را در لیگ برتر حفظ کنند. می گویند اسم داشتند و حرف از قهرمانی می زدند اما آن تیم بزرگ و پرستاره را به دسته دوم بردند. در مورد من هم می گویند با این همه سابقه مدیریتی و کارنامه درخشان در این زمینه و با این همه هزینه ای که برای این تیم کرد، نتوانست تیمش را در لیگ برتر حفظ کند.



رئیس هیئت مدیره باشگاه استیل آذین ادامه داد: امروز آمده ام که بگویم در این 8 هفته ای که باقی مانده برای خودتان، دلتان و آبرویتان تلاش کنید و کمک کنید و من هم بخاطر خودم، دلم، آبرویم و از همه مهمتر این هوادارانی که در سرما و گرما حامی ما بوده اند و در حال حاضر نگران وضعیت استیل آذین هستند در کنار شما خواهم بود و همه گونه حمایتی خواهم کرد. می خواهم در بازی های تهران و شهرستان ها در کنارتان باشم تا با هم تلاش کنیم و تیم را به روزهای خوبش بازگردانیم. با همدلی و رفاقت بتوانیم نتایج خوبی بگیریم تا آبروی همگی ما حفظ شود.



هدایتی در ادامه گفت: به نظر من تنها شخصی که می تواند به ما و این تیم کمک کند آقای محمود یاوری است. من به ایشان اعتماد و اعتقاد کامل دارم و از همان زمان رفتن آقای تومباکوویچ نظر من آوردن ایشان بود اما برخی از دوستان هیات مدیره مخالفت کردند. آقای یاوری پیر فوتبال است و لیگ ما را به خوبی می شناسد. سابقه کار کردن با تیم های زیادی مثل سپاهان، صبا و پاس را دارد و لیگ را مثل کف دستش می شناسد.



حسین هدایتی خاطرنشان کرد: تعدادی از شما هم در تیم های مختلف با ایشان همکاری کرده اید و ایشان را به خوبی می شناسید و از درایت و مدیریت ایشان مطلع هستید. من از آقایان نمازی و بابازاده هم که از دوستان خوب ما هستند خواهش کردم که در کنار تیم بمانند و به ایشان کمک کنند. اگر ایشان نیازی به دستیار دیگری هم دارند می توانند بیاورند.



وی افزود : تلاش و درایت کادرفنی در کنار همدلی و نزدیکی بازیکنان و مدیران باشگاه می تواند زمینه موفقیت ما را فراهم کند. بازیکن اگر بداند که یک مربی با دانش در کنار زمین و روی نیمکت تیمش حضور دارد با روحیه بهتر و بالاتری بازی می کند. مگر بازیکن غیر از روحیه چه می خواهد؟ پیش از بازی با صنعت نفت به آقای مهدوی کیا گفتم بازی را ببرید و برگردید. من در فرودگاه به استقبالتان می آیم و پاداش دو پیروزی را می دهم و 5 درصد از جریمه ها را هم می بخشم. نیمه اول خوب بازی کردید اما نیمه دوم تیم از هم پاشیده شد و 2 گل هم خوردیم. من علت این موضوع را می دانم اما نیازی به اشاره به دلایل آن نیست. با آمدن یاوری این مشکلات برطرف خواهد شد.



حسین هدایتی افزود: نتایج سایر تیم هایی که در جدول همسایه ما هستند به نفع ما بوده و ما می توانیم با 2 برد به میانه های جدول برسیم. ما در ابتدای فصل برای قهرمانی می جنگیدیم اما الان خطر سقوط تهدیدمان می کند. ما باید دست به دست هم بدهیم و به خودمان کمک کرده و آبرویمان را حفظ کنیم. تلاش کنید امسال در لیگ بمانیم و سال بعد با قدرت در کنار هم برای قهرمانی بجنگیم.

هدایتی در ادامه صحبت هایش در جمع بازیکنان استیل آذین گفت: در ابتدای فصل در نظرسنجی برنامه 90 بیش از 67 درصد مخاطبان این برنامه گفتند که ما بسیار خوب یارگیری کرده ایم و مدعی قهرمانی هستیم اما الان باید برای بقا بجنگیم. من از آقای یاوری و همه شما خواهش می کنم که این شرایط حساس را درک کنید. به جدول لیگ نگاه کنید؛ یک استیل آذین است و 17 تیم دولتی. کاری کنید که این تیم خصوصی در لیگ برتر بماند. با یا علی(ع) گفتن به هم و با لطف خدا و برای گرفتن نتایج مطلوب دست به دست هم بدهیم.