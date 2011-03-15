اعلام نرخ خرید تضمینی برنج به آخرین روز سال موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، تنها 5 روز به پایان سال نو باقیمانده است اما هنوز نرخ خرید تضمینی برنج و چای از سوی مسئولان اعلام نشده است و با وجودی که کارشناسان و تولیدکنندگان براین امر تاکید دارند که نرخ خرید تضمینی باید حداکثر تا بهمن ماه تعیین شود اما هر ساله این موضوع با تعویق بیشتری همراه می شود.

خرید تضمینی برخی از محصولات که از سال 1368 به اجرا در آمده است، در این سالها از مسیر واقعی خود دور شده و نه تنها کشاورزان را تشویق به کشت نمی کند بلکه همه ساله اعتراضهایی را هم از جانب کشاورزان در بردارد.

با گذشت زمان کاشت برنج سال آینده که تقریبا از بهمن ماه آغاز می شود، موضوع خرید تضمینی برنج، کارکرد خود را از دست می دهد و تاثیر زیادی بر ترغیب کشاورزان به کشت ارقام پرمحصول ندارد و آنها همچنان به کشت دیگر ارقام برنج می پردازند.

دبیرانجمن برنج در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هنوز که نرخ خرید تضمینی به ما اعلام نشده است اما امکان دارد که به مراکز خرید اعلام شده باشد.

جمیل علیزاده شایق افزود: 7 سال قبل هم 27 اسفندماه نرخ خرید تضمینی را اعلام کردند در حالی که کشاورزان مشغول خزانه گیری بودند و تاثیری بر نوع کشت برنج نداشت.

وی با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی را طوری اعلام می کنند که کشاورزان هم در جریان قرار نگیرند، افزود: پس از آن خرید توافقی به میان آمد اما ظاهرا معانی کلمات را گم کرده ایم چون خرید توافقی یعنی هردو طرف برسریک قیمت به توافق برسند در حالیکه چنین موضوعی اجرا نمی شود.

دبیر انجمن برنج با اشاره به تاثیر برنجهای وارداتی بر بازار برنج داخلی گفت: در اوایل که برنج وارداتی به بازار آمد، مصرف کنندگان تمایلی به برنج ایرانی نداشتند اما پس از کاهش استقبال از برنجهای وارداتی، بازار برنج ایرانی دوباره گرم شد و نیازی به خرید تضمینی نبود.

علیزاده شایق تصریح کرد: اما امسال دوباره قیمت برنج با کاهش روبرو شد و کشاورزان به اجبار به خرید تضمینی دولت روی آوردند تا متضرر نشوند.

واردات 400 هزار تن برنج مازاد

وی میزان تولید برنج در سالجاری را حدود 2 میلیون و 250 هزارتن اعلام کرد و گفت: خوشبختانه امسال موسسه تحقیقات برنج، وزارت جهاد کشاورزی و انجمن برنج بر روی این رقم توافق دارند و همگی سرانه مصرف برنج را 36 تا 37 کیلوگرم می دانند.

دبیر انجمن برنج افزود: اما وزارت بازرگانی برای واردات بیشتر، همچنان سرانه مصرف را 44 کیلوگرم عنوان می کند و در همین راستا امسال تا پایان آذرماه بیش از 900 هزار تن برنج وارد شد در حالی که 500 تا 600 هزار تن کافی بود.

نرخ خرید تضمینی چای هم معلوم نیست

چایکاران هم از این موضوع بی نصیب نیستند و از آنجایی که به نسبت برنج کاران از توانایی مالی کمتری برخوردارند با مشکلات بیشتری هم روبرو هستند.

سرپرست سازمان چای در گفتگو با مهر با بیان اینکه هنوز نرخ خرید تضمینی چای اعلام نشده است گفت: با استاندار جدید هماهنگی هایی انجام شده تا این موضوع پیگیری شود.

علی محرر بابیان اینکه امیدواریم این موضوع به زودی حل شود، افزود: نرخ خرید تضمینی را شورای اقتصاد اعلام می کند و ما تاثیری دراین موضوع نداریم.