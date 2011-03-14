گلستان قهرمانی کشتی آزاد کارکنان ناجا شد

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره رقابت های کشتی آزاد کارکنان ناجا که به مدت دو روز در سالن ورزشی سید رسول حسینی ساری برگزار شده بود، ظهر دوشنبه با قهرمانی تیم استان گلستان، به کار خود پایان داد.

در وزن 55 کیلوگرم، کمال رحیمی از گلستان به مقام قهرمانی رسید، شهاب خسروی از کرمانشاه دوم شد و مجید رحمانی از مازندران و محمود سقرلات از دانشگاه شهید چمران به مقام سوم مشترک دست یافتند.

در وزن 60 کیلوگرم، بهروز بلاغی از ایلام بر سکوی قهرمانی ایستاد، ابوذر احمدزاده از کردستان نایب قهرمان شد و رضا عباسیان از دانشگاه شهید بهشتی اصفهان و سعود زارع از مازندران به طور مشترک سوم شدند.

در وزن 66 کیلوگرم، امیرحسین تات از همدان با غلبه بر مسعود علیزاده از یگان ویژه قهرمان شد.

در این وزن سجاد جلیل‌زاده از ثامن مشهد و مظاهر منوچهری از گلستان به مقام سوم مشترک دست یافتند.

در وزن 74 کیلوگرم، محمدعلی سقا از همدان اول شد، فریبرز معافی از قزوین به مقام دوم رسید و حمیدرضا سورکی از دانشگاه علوم انتظامی و علی اکبر امینی از تهران به مقام سوم مشترک دست یافتند.

در وزن 84 کیلوگرم این رقابت ها، محمدرضا دادگر از اردبیل قهرمان شد، وحید علائی دانشگاه علوم انتظامی دوم شد و علیرضا حیدری از مازندران و مصطفی غفاری از تهران مقام سوم مشترک را از آن خود کردند.

در وزن 96 کیلوگرم، فرشید گنجی از کرمانشاه به شکست رقبا به مقام قهرمانی ایستاد، دانیال جعفری از گلستان دوم شد و مرتضی صندوق‌دار از سمنان و محمد عباسی از قزوین به مقام سوم مشترک رضایت دادند.

در وزن 120 کیلوگرم، سعید رضایی از دانشگاه علوم انتظامی قهرمان شد، سید محمد قاسم ‌پور از تهران نائب قهرمان شد و مسعود صالح‌ پرور از اصفهان و رسول حشمتی از یگان ویژه به مقام سوم مشترک دست یافتند.

در پایان این رقابت ها که 220 کشتی گیر از استان ها و دانشگاه های انتظامی کشور حضور داشتند، پس از تیم گلستان که با 39 امتیاز به مقام قهرمانی رسید، تیم کشتی آزاد مازندران نائب قهرمان شد و تیم های دانشگاه علوم انتظامی و یگان ویژه ناجا به مقام سوم مشترک دست یافتند.

نفرات برتر این مسابقات پس از حضور در اردوی آماده‌سازی، به مسابقات پلیس‌های جهان که تیرماه سال آینده در آمریکا برگزار می‌شود اعزام خواهند شد.