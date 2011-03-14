به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوبی، نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی دوبی که در تقویم زمانی ایران در هفته پایانی سال برگزار می شود، امکان حضور بسیاری از شرکت های ایرانی را محدود می کند و همین امر باعث شد که نمایندگان اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران مشکل را با دست اندرکاران نمایشگاه در میان گذارند که مدیرعامل نمایشگاه از امکان تغییر زمان برپایی این رویداد صنعتی در دوسالانه بعدی خبر داد.



به اعتقاد مسئولان نمایشگاه این مساله که امکان حضور شرکت های ایرانی و نمایش توانمندی هایشان بیش از پیش در نمایشگاه دوبی فراهم شود امر مهمی است که برنامه ریزی برای تدارک نمایشگاه در زمانی مناسب برای ایرانیان یکی از گام هایی است که می توان در این مسیر برداشت.



دست اندرکاران نمایشگاه همچنین از حضور پاویون ایران که در آن چند شرکت به طور متمرکز توانایی هایشان را به نمایش می‌گذارند ابراز خرسندی کرده و امیدوارند این حضور در هر دوره پررنگ تر شود.



تعداد زیادی از شرکت های ایرانی صنعت چاپ و بسته بندی دلیل حضور نیافتنشان را در نمایشگاه بین المللی دوبی را که از 23 تا 26 اسفند برگزار می شود، زمان نمایشگاه که در هفته پایانی سال و نزدیک به تعطیلات نوروزی است، نام برده اند.

