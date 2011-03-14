500 هزار عدد ترقه در گیلان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سردار بهمن امیری مقدم ظهر دوشنبه در جمع مدیران استان با اعلام اینکه چهارشنبه سوری را به چهارشنبه سوزی تبدیل نکنیم، افزود: عمده ترین افرادی که چهارشنبه آخر سال قربانی می شوند جوانان و نوجوانان هستند.

وی همچنین از برخورد جدی نیروی انتظامی با مزاحمان و حادثه ‌آفرینان چهارشنبه آخر سال اشاره کرد و اظهار داشت: این افراد تا پایان تعطیلات نوروز میهمان پلیس خواهند بود.

فرمانده پلیس گیلان مواد منفجره دستی را یکی از خطرناک‌ ترین موضوعات در چهارشنبه آخر سال دانست و گفت: این مواد همواره خسارات جبران ‌ناپذیری را وارد می ‌کند، بر همین اساس توصیه می‌ شود تا جوانان به سمت این مواد نروند.

وی در ادامه با بیان اینکه پلیس مخالف تفریح و شادی سالم شهروندان نیست، افزود: هدف نیروی انتظامی پیشگیری از آسیب های است که در این ایام نوجوانان را تهدید و به آنان لطمه وارد می کند.

امیری مقدم از والدین و خانواده ها خواست، مراقبت و نظارت لازم بر فرزندان خود داشته باشند تا سال جدید را بدون اتفاق و حادثه ناگوار آغاز کنند.

وی گفت: کلیه خودروها و موتورسیکلت های که در چهارشنبه آخر سال به هر شکلی برای شهروندان مزاحمت ایجاد کنند تا پایان تعطیلات نوروزی توقیف می شوند.

فرمانده پلیس گیلان یادآورشد: پلیسی که خود را خدمتگذار مردم می داند در هر شرایطی باید آمادگی لازم را برای ارائه خدمات بهتر به مردم داشته باشد و مردم نیز به این مهم توجه دارند که در هر شرایطی حتی در تعطیلات نوروزی پلیس باید امنیت و آسایش را در سراسر کشور برقرار کند.