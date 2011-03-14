توزیع کارت الکترونیک طرح آتیه به 4000 دانش آموز استثنایی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سیاحی در مراسم اعطای نمادین کارت آتیه در مدرسه استثنایی خاطره رامش بابل گفت: این طرح با همکاری اداره آموزش و پرورش استثنایی و بانک کشاورزی به منظور حمایت از دانش آموزان با نیازهای ویژه انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح به صورت ملی اجرا شده است افزود: این کارت ها هر یک به ارزش 360 هزار تومان در آستانه عید نوروز به خانواده چهار هزار و 65 دانش آموز استثنایی مازندران اهداء شد.

وی تصریح کرد: دانش آموزانی که از سال 81 تا 86 به مدت پنج سال در مراکز استثنایی استان مشغول به تحصیل بوده اند واجد شرایط برای دریافت این کارت هستنند.

سیاحی تصریح کرد: 15 میلیارد ریال از سوی وزارت آموزش و پرورش برای اجرای طرح آتیه دانش آموزان استثنایی به مازندران اختصاص یافت.



