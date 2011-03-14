ورودی شهر های خراسان جنوبی تنظیف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی عارف پور عصر دوشنبه در ستاد استقبال از نوروز که در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: این مهم برای نخستین بار درکلیه مبادی ورودی و خروجی، اماکن زیارتی و سیاحتی محلهای تردد و اسکان شهر بیرجند و سایر نقاط استان مطابق با همکاری دستگاههای اجرایی، سازمانهای مردم نهاد و مشارکت مردم انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد: در این راستا در جمعه هفته جاری مقرر است در یک اقدام بسیجی و هماهنگ نسبت به تنظیف شهرهای استان اقدام شده و از این رو این روز به عنوان روز محیط پاک و شهر تمیز در استان نامگذاری می شود.
عارف پور در خصوص اهداف این حرکت همگانی، تصریح کرد: تقویت و تداوم اتحاد وانسجام ملی، توجه به منابع طبیعی، توجه به محیط زیست، صیانت از میراث فرهنگی، تمرین همکاری و مشارکت اجتماعی و مردمی و کمک به شهرداری ها و... از مهمترین اهداف این امر است.
وی ساعت حضور مردم و مسئولین در ایستگاههای مشخص شده را از شش صبح روز جمعه عنوان کرد و بیان داشت: این اقدام در شهرستان های استان نیز با محوریت فرمانداران به انجام خواهد رسید.
معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در تمامی مناسبت های دینی، ملی، مذهبی و... شهرداری ها به عنوان خط مقدم خدمت به شهروندان محسوب می شوند، یادآور شد: علیرغم اینکه شهرداری های استان از حیث منابع درآمدی، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در وضعیت مطلوبی قرار ندارند، اما در بحث تنظیف دارای عملکرد مطلوبی هستند.
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