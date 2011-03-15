به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "سن پطرزبورگ" با همه حاشیه‌های کوچک و بزرگش بلاخره پاییز سال 89 روی پرده رفت. در حالی که پیش از آن حمید اعتباریان و بهروز افخمی با هم اختلاف‌های فراوان داشتند و به نظر می‌رسید مشکل اکران فیلم حل نشود، دقیقه 90 بلاخره داستان به نفع فیلم تمام شد و "سن پطرزبورگ" روی پرده رفت.

"سن پطرزبورگ" داستان دو مرد جوان است که تصادفی با هم آشنا می‌شوند و برای به دست آوردن گنجی تلاش می‌کنند، فیلم شرح جالبی از این ماجراها است، رابطه دو جوان که نقش یکی از آنها را پیمان قاسمخانی بازی می‌کند، خوب از کاردرآمده و نیمه اول فیلم گرم و پرانرژی است و تماشاگر فرصت جا به جا شدن روی صندلی‌هایش را ندارد.

پیمان قاسمخانی و شیلا خداداد در نمایی از "سن پطرزبورگ"

زوج پیمان قاسمخانی و محسن تنابنده یکی از دوست داشتنی‌ترین زوج‌های سینمای ایران در سال‌های اخیر هستند، تازگی و طراوتی که در کنار هم قرار گرفتن این زوج ناهمگون دارد، یکی از امتیازهای فیلم است و البته بقیه بازیگران هم بالاتر از حد انتظار هستند، اندیشه فولادوند در نقشی تازه و در فضایی متفاوت با دیگر تجربه بازی‌هایش نشان می‌دهد می‌تواند نقش موجودی ترحم‌برانگیز را به خوبی بازی کند.

بهاره رهنما و شیلا خداداد هم برای نقش‌هایشان مناسب هستند، اگرچه گروهی در سال‌های اخیر افخمی را به شلختگی و تنبلی در کارهایش متهم کرده‌اند اما "سن پطرزبورگ" نشان می‌دهد که او هنوز کارگردانی حرفه‌ای و توانا است، کارگردانی که بدون آنکه خود را به رخ تماشاگر فیلم بکشد قصه‌اش را طوری روایت می‌کند که جذاب و شنیدنی باشد، نیمه دوم فیلم هم به دلیل افت فیلمنامه، "سن پطرزبورگ" از استانداردهایی که خود برای تماشاگرش تعریف می‌کند فاصله می‌گیرد.

"سن پطرزبورگ" با فروش بیش از 760 میلیون تومان پنجمین فیلم پرفروش سال 89 بود، در حالی که بسیار بیشتر از دیگر فیلم‌های پرفروش سالی که پشت سر گذاشتیم می‌توانست در گیشه موفق باشد و استحقاق بیشتری در جذب مخاطب داشت، در روزگاری که سازندگان فیلم‌های کمدی به کپی آثار دیگران روی می‌آورند بهروز افخمی در "سن پطرزبورگ" فراتر از فضای کمدی این سال‌ها گام برداشته و فیلمی شیرین و مفرح ساخته است.