3000 نفر عضو ستاد حفاظت اجتماعی گلستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین شعبانی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، از برخورد جدی با اخلال گران شب چهارشنبه آخر سال در استان خبر داد.

وی اظهار داشت: کسانی که با استفاده از مواد محترقه غیرمجاز قصد سوء استفاده یا ایجاد مزاحمت برای مردم را داشته باشند به عنوان اخلال گران نظم عمومی تحت تعقیب قرار می گیرند.

وی در ادامه تصریح کرد: شب چهار شنبه آخر سال، اعضای ستاد حفاظت اجتماعی نیز با حضور در خیابانها و اماکن عمومی به برقراری نظم و امنیت کمک می کنند.



شعبانی گفت: اعضای این ستاد در محلات مختلف شهرها و روستاهای استان در صورت مشاهده فروشندگان مواد محترقه غیرمجاز، به مراجع ذی صلاح معرفی می کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کلاله با تأکید بر خودداری از رفتارهای پر خطر گفت: کودکان و نوجوانان قربانیان اصلی چهارشنبه آخر سال هستند.



سرهنگ محمد علی عسگری گفت: امروزه مراسم چهارشنبه آخر سال با پیرایه های خرافی و تحریف دستخوش تغییر شده و هر ساله در روزهای پایانی سال باعث بروز اتفاقات ناگواری برای مردم می شود.



وی گفت: متأسفانه براثر این مراسم همه ساله بسیاری از مردم اعضاء و جوارح خود را از دست می دهند و مشکلات فراوانی را برای خانواده ها ایجاد می کند.

فرمانده انتظامی شهرستان کلاله از جوانان و نوجوانان خواست از پرتاب ترقه و مواد منفجره جداً خودداری کنند.

وی با اشاره به اقدامات انتظامی شهرستان کلاله در برخورد با متخلفان گفت: پلیس با کسانیکه به هر نحو بخواهند مانع آسایش و امنیت شهروندان شوند برخورد خواهند کرد.