تشریح آخرین وضعیت ژاپن زلزله زده/ احتمال تعطیلی کامل نیروگاه فوکوشیما

سفیر ژاپن در تهران با حضور در خبرگزاری مهر ضمن تشریح آخرین وضعیت این کشور پس از زلزله و سونامی وحشتناک اخیر از احتمال افزایش آمار تلفات در نتیجه زمین لرزه جمعه گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر 30 درصد از تولید برق ژاپن کاهش یافته و توزیع برق جیره بندی شده و مشکلاتی در زمینه حمل و نقل به وجود آمده است.

کومانو با اشاره به تصمیم دولت برای خنک کردن کردن نیروگاه فوکوشیما گفت: با وجود انفجار در واحد شماره 1 و 3 نیروگاه هسته ای فوکوشیما، محفظه حاوی میله سوخت هسته ای از بین نرفته و دولت درصدد است تا با پاشیدن آب دریا رآکتورها را خنک نگاه دارد زیرا در صورتی که رآکتورها خنک نشوند شش رآکتور نیروگاه هسته ای فوکوشیما دچار مشکل می شوند و از کار می افتند که می تواند فاجعه زیست محیطی را به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به تاثیرات زیست محیطی و تبعات زمین لرزه اخیر گفت: مناطق وسیعی از ژاپن زیر سونامی قرار گرفته که از نظر زیست محیطی تاثیر سوئی در پی خواهد داشت. البته ژاپنی ها آگاهی بیشتری را نسبت به دیگر کشورها درباره خطرات ناشی از نشت مواد رادیواکتیو و امکان آسیب دیدن نیروگاه هسته ای فوکوشیما دارند، بنابراین درباره چنین وضعیتی پیش بینی لازم را کرده اند، اما کل جهانیان باید از این پدیده درس بگیرند.

کومانو همچنین در این نشست درباره همکاری ژاپن و ایران درباره مدیریت حواث طبیعی، تغییرات اخیر در کابینه نخست وزیر، تنش ها میان روسیه و ژاپن بر سر جزایر کوریل، دیدگاه این کشور درباره فعالیت هسته ای ایران و همکاریهای تهران و توکیو در بخشهای مختلف و قراردادهای نفتی دوجانبه توضیحاتی را ارائه داد.

مشروح این نشست متعاقبا منتشر خواهد شد.