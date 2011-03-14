برنامه عملیاتی تامین اجتماعی در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین امیری عصر دوشنبه در جمع کارکنان این سازمان افزود: انتظار می رود با اجرای کامل آن، شاخصهای توسعه تامین اجتماعی در استان از هر لحاظ ارتقاء یابد.

وی با اشاره به پروژه های افتتاح شده در دهه فجر امسال گفت: بزودی پروژه مجموعه فرهنگی - ورزشی تامین اجتماعی گلستان که بنام پیامبر اعظم (ص) مزین شده است، افتتاح می شود که دارای امکانات مختلف ورزشی، چمن مصنوعی، سالن ورزشی و بخشهای فرهنگی است.

وی تاکید کرد: برای رسیدن به آرمانها و اهداف تامین اجتماعی، باید برنامه ای جامع و راهبردی داشته باشیم و بدین جهت برنامه عملیاتی برای تمامی شعب تامین اجتماعی گلستان تدوین شده، مراحل شناخت قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها و کالبدشکافی اجتماعی شهرستانها به پایان رسیده است.

امیری افزود: مرحله دوم آن که آموزش کارکنان است درحال انجام بوده و به زودی مرحله آخر آن که اجرای واقعی و کامل برنامه است، شروع می شود.

مدیرکل تامین اجتماعی گلستان افزود: همکاری و تعامل بسیار نزدیکی بین دو بخش بیمه ای و درمانی تامین اجتماعی گلستان برای ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات بیمه ای و درمانی برای بیمه شدگان وجود دارد و حرکت مجموعه تامین اجتماعی در راستای توانمندسازی هرچه بیشتر خانواده بزرگ تامین اجتماعی است.