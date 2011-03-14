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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۳۵

1.4 میلیون گلستانی از نعمت گاز بهره مند هستند

1.4 میلیون گلستانی از نعمت گاز بهره مند هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل گاز گلستان اعلام کرد: تاکنون یک میلیون و 400 هزار نفر از جمعیت استان از نعمت گاز بهره مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از طرح های این شرکت افزود: این شرکت تاکنون، تمامی شهرهای استان و تعداد 527 روستا  را از نعمت گاز طبیعی بهره مند کرده است.

وی با قدردانی از تلاش اصحب رسانه بیان داشت: خواسته ما از اصحاب رسانه، تنها این موضوع نیست که فقط به انعکاس فعالیتها مبادرت ورزند بلکه می توانند ضمن انجام  رسالت خطیر خود با اعمال سیاستهای مطلوب و ارزنده همواره در کنار این شرکت باشند و این شرکت را در نیل به اهداف خود کمک کنند.
 
وی افزود: رسالت ما توسعه گاز رسانی و خدمت رسانی به مردم است و عمده تلاش ما نیز در همین راستاست.
 
سنگدوینی عنوان کرد: تاکنون تمامی شهرهای استان دارای گاز هستند و آخرین شهر مرزی استان نیز دهه فجر از این نعمت بهره مند شد.
 
گلستان 25 شهر دارد.
کد مطلب 1274248

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