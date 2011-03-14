1.4 میلیون گلستانی از نعمت گاز بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از طرح های این شرکت افزود: این شرکت تاکنون، تمامی شهرهای استان و تعداد 527 روستا را از نعمت گاز طبیعی بهره مند کرده است.

وی با قدردانی از تلاش اصحب رسانه بیان داشت: خواسته ما از اصحاب رسانه، تنها این موضوع نیست که فقط به انعکاس فعالیتها مبادرت ورزند بلکه می توانند ضمن انجام رسالت خطیر خود با اعمال سیاستهای مطلوب و ارزنده همواره در کنار این شرکت باشند و این شرکت را در نیل به اهداف خود کمک کنند.

وی افزود: رسالت ما توسعه گاز رسانی و خدمت رسانی به مردم است و عمده تلاش ما نیز در همین راستاست.

سنگدوینی عنوان کرد: تاکنون تمامی شهرهای استان دارای گاز هستند و آخرین شهر مرزی استان نیز دهه فجر از این نعمت بهره مند شد.

گلستان 25 شهر دارد.