مشكلات باشگاه پاس پيچيده شده است / جلالي اعتماد به نفس خود را ازدست داده است

محمود ياوري پيشكسوت ومربي فوتبال با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: به اعتقاد من درلابلاي مشكلات تيم پاس بايد به مسائل روحي رواني توجه ويژه اي داشت وقبل ازهمه بايد خود مجيد جلالي اززيربارفشارهاي روحي، رواني خارج شود تا بتواند اوضاع پاس را سروسامان دهد.

ياوري افزود: تمامي اركان باشگاه پاس بايد بدانند يك تيم همواره نمي تواند قهرمان شود ومتاسفانه مديران ومسوولان باشگاههاي ما بسيارعجول هستند وخيلي زود درمقابل نتايج ضعيف واكنش نشان مي دهند. به اعتقاد من درشرايط فعلي بهترين نسخه براي تيم پاس بالا بردن روحيه مجيد جلالي است تا اوبتواند اعتماد به نفس ازدست رفته اش را بازيابد وبتواند براي بازسازي تيمش برنامه ريزي كند.

مربي سابق تيم پاس با بيان اينكه اين باشگاه با قدمتي 35 ساله ازجايگاه ويژه اي درفوتبال كشوربرخورداراست، اظهارداشت: پاس بخشي ازاعتبارفوتبال باشگاهي كشوربشمارمي رود ونمي توان ازكنارمشكلاتش به سادگي گذشت. به اعتقاد من اين باشگاه نسبت به گذشته ازمديريت، بودجه، امكانات، بازيكنان وكادرفني قوي تري برخورداراست وبايد مغزهاي متفكردرلابلاي مشكلات پيچيده اين باشگاه به جستجو بپردازند وبا تقويت روحيه تيمي براي حل مشكلات تلاش كنند.

ياوري با تاكيد براينكه حضورقدرتمند تيم پاس درمسابقات ليگ قهرمانان آسيا ازاهميت بسزايي برخورداراست، تصريح كرد: به نظرمي رسد تيم پاس درفصل نقل و انتقالات بازيكنان لازم براي حضوردرمسابقات جام باشگاههاي آسيا را جذب نكرد وبه سرمايه هاي سال گذشته تكيه داشته است كه بخشي ازمشكلات فعلي پاس به همين مسئله بازمي گردد.

وي با اشاره به كنترل فشارهاي روحي براي مربيان اظهارداشت: اين عنوان تحقيقي بود كه بنده درجام جهاني 98 انجام دادم و به اين نتيجه رسيدم كه كنترل نشدن اينگونه فشارها برروي مربي، بازيكن وحتي مسئولان يك تيم امكان نتيجه گيري ازيك مجموعه را سلب خواهد كرد ودرشرايط فعلي اعتقاد دارم، بهترين تدبيربراي پاس قراردادن كادرفني درآرامش وشرايط روحي مساعد است.