نوجوانان و جوانان قربانی اصلی چهارشنبه آخر سال

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، هر چند که در هیچکدام از منابع تاریخی، آئین و مراسمی به نام چهارشنبه سورری در فرهنگ مردم کردنشین کشور به ویژه استان کردستان به چشم نمی خورد و هیچ اثری از آن در میان نیست ولی متاسفانه طی چند سال اخیر نه تنها چهارشنبه سوری و به قول امروزی ها چهارشنبه آخر سال به بخشی از فرهنگ مردم در این استان تبدیل شده است بلکه هر ساله خسارتهای جدی را به اقشار مختلف به ویژه جوانان و نوجوانان وارد می کند.

آنگونه که در منظومه "شاره که م سنه" (شهر من سنندج) اثر شاعر برجسته کرد زبان، محی الدین حق شناس آمده است، مراسمی به نام چهارشنبه سوری در هیچک از مناطق کردنشین برگزار نمی شده و مردم تنها در شب سال نو یا شب نوروز با حضور در پشت بام خانه ها و روشن کردن آتش آغاز فصل جدید در طبیعت را به جشن می نشستند.

آنگونه که در این منظومه شاعر کرد زبان نقل شده است، تمامی اعضای خانواده ها در مناطق شهری و روستایی با نزدیک شدن به تاریکی هوا به پشت بام خانه های خود آمده و آتشی را روشن می کردند و همه اطراف آتش به جشن می پرداختند و پس از با پریدن از روی آن به خوشحالی و شادمانی می پرداختند.

در حال حاضر هم مراسم چهارشنبه سوری در هیچکدام از روستاهای استان کردستان برگزار نمی شود و علیرغم اینکه این مراسم در مناطق شهری با گستردگی هر چه تمامتر برگزار می شود ولی روستانشینان کردستان بر اساس سنت های گذشته تنها با روشن کردن آتش در شب نوروز، فرارسیدن سال نو را جشن می گیرند.

در حالی که سوابقی از وجود سنتی به نام چهارشنبه آخر سال در منابع مکتوب و حتی شفاهی منطقه موجود نیست ولی متاسفانه در حال حاضر به ویژه یک دهه اخیر، برگزاری مراسم چهارشنبه سوری آن هم با شیوه های جدید و ترقه بازی و استفاده از مواد محترقه مختلف باعث بروز خسارت ها و آسیب های جدی به مردم شده است و هر سال شمار زیادی از مردم در سطح این استان دچار آسیب دیدگی شده و حتی در مواردی مرگ افراد را نیز باعث می شود.

ایجاد صداهای ناهنجار و مهیب در مناطق شهری استان کردستان و سایر نقاط کشور به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است و در حالی که هنوز چندین روز به چهارشنبه آخر سال وقت باقی است ولی متاسفانه عده ای از جوانان و نوجوانان با ایجاد مزاحمت برای سایر اقشار مردم صحنه های نامناسبی را در محدوده های شهری در استان کردستان به وجود می آورند.

آنگونه که فرمانده انتظامی کردستان می گوید طی سال جاری و البته به صورت ویژه طی دو سه ماه اخیر بالغ بر پنج میلیون انواع مواد محترقه در استان کردستان کشف شده است که البته بخش جالب سخنان وی جایی است که اعلام کرد، سال گذشته در این مواقع بیش از 30 میلیون انواع مواد محترقه کشف شده بود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان هم در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج شمار افراد آسیب دیده در این استان در مراسم چهارشنبه آخر سال گذشته را بیش از 207 مورد اعلام کرد.

فرزام بیدارپور بیان داشت: 81 درصد افراد آسیب دیده جزو مردان بوده و 18 درصد نیز زن بوده اند و بیشترین گروه سنی هم مربوط به افراد در محدوده سنی 15 تا 19 سال، با 21 درصد بوده است و پس از آن هم گروه سنی 10 تا 14 سال با 16 درصد در رتبه دوم قرار دارند.

وی افزود: 45 درصد مصدومیت ها در بخش دست بوده، 39 درصد هم در بخش صورت روی داده است، 43 درصد مواد محترقه هم مربوط به ترقه بوده و 21 درصد به وسیله نارنجک اتفاق افتاده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اینکه 65 درصد از افراد در حین بازی دچار مصدومیت شده بودند، گفت: یکی از نگران کننده ترین بخش آمارهای مربوط به حوادث چهارشنبه آخر سال این است که 35 درصد از مصدومین رهگذر بوده و از محل عبور می کردند که دچار حادثه شده بودند.

معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی کردستان هم در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی و آگاه سازی خانواده ها در خصوص مضرات استفاده از مواد محترقه در چهارشنبه آخر سال بیان داشت: همکاری و مشارکت مردم بهترین شیوه برای مقابله با مواد محترقه به شمار می رود که انتظار داریم با همکاری و تعامل بین بخشی اقدامات و برنامه های بهتری در این حوزه اجرایی شود.

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هر چند که میزان کشفیات نیروهای نظامی و یا شمار افراد آسیب دیده در استان کردستان در حال کاهش است اما باید به این نکته هم توجه کرد، فرهنگی که تا همین چند سال اخیر در استان هیچ جایگاهی نداشته و به هیچ عنوان برگزار نمی شد، امروز چگونه است که به بخشی از فرهنگ این منطقه تبدیل شده و امروز هم باید همه بسیج شوند تا از مضرات آن بکاهند و مراسم های بومی و سنتی مردم منطقه هم در گوشه موزه ها خاک بخورد.

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گزارش: آرمان نصرالهی