زیرگذر بهشت زهرا (س) افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس توکلی نژاد روز دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی، خدماتی و فرهنگی بهشت زهرا با بیان این مطلب اظهار کرد: مجموعه پذیرش بهشت زهرا(س) هم اکنون در حال احداث است و تا سه ماه آینده به بهره برداری می رسد که تا کنون 15 میلیارد تومان هزینه برای احداث آن صرف شده است.

وی دیگر پروژه های عمرانی بهشت زهرا(س) را افتتاح قطعه روضه الحسین (ع) برای مداحان، بوستان شهید حیدر نیا و فرهنگسرای رضوان، 4 ایستگاه دوچرخه سواری با هزار و 500 دوچرخه، مجتمع عروجیان جدید، نصب 10 آلاچیق پارکی در حرم مطهر و بهشت زهرا(س)، احداث کتابختانه تخصصی معاد عنوان کرد.