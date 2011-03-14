جشن خودکفایی دو هزار خانواده کمیته امداد خوزستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خوزستان ظهر دوشنبه در مراسم خودکفایی این خانواده ها اظهار داشت: با تشکیل کارگروه های مختلف موفق شدیم ضمن آسیب شناسی زندگی خانواده های تحت پوشش، زمینه های اشتغال برخی از آنها را فراهم کنیم.

حامد اکبری افزود: همین کارگروه ها با تلاش خود موفق شدند با استفاده از تسهیلات بانکهای استان، زمینه های اشتغال افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) را مهیا کنند به گونه ای که امروز افتخار می کنیم که اعلام کنیم دو هزار و 800 خانواده تحت پوشش این کمیته با کارآفرینیهای صورت گرفته خودکفا شده اند و خود می توانند درآمد کسب و درآمدزایی و اشتغال زایی کنند.



وی عنوان کرد: همچنین در سرفصلهای مختلف در سال 88 و متعاقب آن سال 89 پیشرفتهای فراوانی داشته ایم که دراین خصوص می توان به افزایش 93 درصدی تسهیلات پرداختی به خانواده های تحت پوشش در سال 88 نسبت به سال 87 اشاره کرد.



اکبری اظهار داشت: همچنین اعتبارات بخش مسکن با افزایش 75 درصدی باعث شد جایگاه استان در این بخش از رتبه هشتم کشوری در سال 87 به رتبه دوم کشوری در سال 88 برسد.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خوزستان با اشاره به اینکه بیشترین افزایش را در بخش دریافت وجوهات مربوط به زکات داشتم، گفت: در بخش زکات با افزایش یک هزار و 610 درصدی به جایگاه دوم کشوری دست یافتیم.

