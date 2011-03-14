کشتارگاه های غیرمجاز خوزستان به سرعت باید تعطیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید جعفر حجازی ظهر دوشنبه در جلسه شورای سلامت استان خوزستان بر تنظیم برنامه بهداشت و سلامت استان در سال ٩۰ و ارزیابی فعالیتهای کارگروه بهداشت و سلامت در سه سال گذشته تاکید کرد.

حجازی خطاب به مسئولان مجمع امور صنفی شهرستان اهواز نسبت به جمع آوری زباله و پاکسازی پیاده روهای مقابل محل کسب خود هشدار داد و گفت: همزمان با ورود میهمان نوروزی و کاروانهای راهیان نور به استان خوزستان شایسته نیست وضعیت بازارهای استان خوزستان به خصوص شهرهای پر تردد همانند اهواز، آبادان و خرمشهر ناشایست باشد.



وی که در آخرین نشست شورای سلامت خوزستان در سال ٨٩ سخن می گفت، همچنین از دبیرخانه این کارگروه خواست برنامه های سال ٩۰ را بر اساس شاخصهای هر شهرستان به صورت مجزا تنظیم و تا آخرین روز کاری سال ٨٩ به استانداری ارائه کنند تا با ارزیابی این شاخصها نسبت به بررسی نقاط ضعف و قوت خوزستان در بخش سلامت آگاهی کامل به دست آید.



حجازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رتبه پائین چند شهرستان مهم خوزستان از جمله اهواز در بحث کشتار غیر مجاز مرغ زنده، از سازمانهای دامپزشکی، جهاد کشاورزی و سازمان بازرگانی خوزستان خواست نسبت به جمع آوری سریع مراکز کشتار غیر مجاز اقدام کنند.



استاندار خوزستان در پایان دوازدهمین جلسه کارگروه سلامت استان، از نقش رسانه ملی به خصوص رادیو سخن گفت و با اشاره به حجم، مدت زمان و در دسترس بودن برای تمام اقشار اعم از شهرنشین و روستایی از دبیرخانه شورای سلامت خوزستان خواست در جهت ارزیابی توفیق رسانه ها و دستگاه های ذیربط در امر فرهنگ سازی بخش سلامت و ارائه گزارشهای لازم اقدام کنند.