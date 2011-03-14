بهشت زهرا (س) از مهمترین قطبهای فرهنگی شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدباقر قالیباف روز دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی ، خدماتی و فرهنگی بهشت زهرا (س) ضمن درود به روح پرفتوح امام (ره) و شهدا گفت: من از روز اول در شهرداری نسبت به بهشت زهرا(س) و کسانی که در این مکان مقدس به فعالیت مشغول هستند حساسیت و توجه ویژه داشتم و همچنان نسبت به این مکان حساس هستم.

وی خاطر نشان کرد: بهشت زهرا (س) تنها مکانی است که قابلیت بی ارزش جلوه دادن دنیا را دارد و انسانها در مقیاسهای مختلف و با فهم و درک متفاوت هریک به گونه ای این موضوع را درک می کنند.

شهردار تهران با بیان اینکه بر این باورم که بهشت زهرا (س) یکی از قطبهای فرهنگی شهر است افزود: چراکه در این مکان ما حرم مطهر امام (ره) و مزار مطهر شهدا را داریم و همه انسانهایی که به هر دلیل به این مکان می آیند بیش از هر زمان دیگر به یاد خدا می افتند و از این جهت است که این مکان یک قطب فرهنگی است.

وی ادامه داد: ما در شهرداری تهران باید هماهنگ با سایر سازمانها و نهادهای مربوطه تلاش کنیم تا بهشت زهرا(س) را به یک قطب فرهنگی بسیار بزرگ در شهر تهران تبدیل کنیم.

قالیباف در ادامه اظهار کرد: نکته بعدی که بر آن تاکید دارم زیباسازی و ساماندهی مزار شهداست و باید به سمتی برویم تا دست اندرکاران مجموعه شهری این مهم را به نحو مطلوب انجام دهند و در این زمینه نظرات خانواده شهدا را نیز تامین کنیم.

وی همچنین تصریح کرد: بهشت زهرا (س) در کنار اینکه یک قطب فرهنگی بزرگ است یک بوستان بزرگ برای شهر نیز محسوب می شود که نیاز به ساماندهی داشته چرا که هم اکنون شاهد مشکلات و آسیبهایی در این مکان هستیم و این آسیبهای غیر قابل قبول به دلیل عدم وجود فضای فیزیکی مناسب در این مکان است.

قالیباف در ادامه به موضوع رفاه و معیشت کارکنان شهرداری تهران اشاره کرد و افزود: دغدغه من حل مشکلات همکاران است.

شهردار تهران تصریح کرد: طبیعتا بخشی از سازمانهای شهرداری نسبت به برخی دیگر محروم تر هستند که سازمان بهشت زهرا (س) نیز جزو یکی از آنهاست و تاکید من توجه بیشتر به این سازمان است.