به گزارش خبرگزاری مهر، آبل براگا سرمربی برزیلی الجزیره ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به خوبی از سپاهان ایران شناخت پیدا کرده ام. آنها از سازماندهی خوبی در فوتبال‌شان برخوردارند و با نظم خاصی بازی می‌کنند. پیش از این دو بار با امیر قلعه‌نویی روبه‌رو شده‌ام و از تفکرات این مربی ایرانی هم شناخت کافی دارم و وی را مربی توانمند و بزرگی می دانم از همین رو فکر می‌کنم شاهد بازی خوبی از جانب هر دو تیم باشیم.

وی افزود: یکی از نقاط قوت سپاهان توپ‌های ارسالی است، چرا که از میانگین قدی بالایی نیز سود می‌برند. بازیکنان خط میانی آنها بسیار باکیفیت هستند و با تکنیک خوب‌شان بسیار عالی توپ را در جریان مسابقه پخش می‌کنند. این برای بار سوم است که برابر تیم‌های ایرانی قرار می‌گیرم و همچون دو دیدار گذشته قطعا فوتبالی هجومی را در دستور کار خود قرار خواهیم داد..

سرمربی الجزیره به بازی سپاهان و الهلال در هفته نخست لیگ قهرمانان اشاره کرد و گفت: در بازی سپاهان و الهلال برد حق تیم ایرانی بود، چرا که با آنالیز بسیار خوبی که از الهلال کرده بودند نقاط قوت آنها را کنترل و از نقاط ضعف‌شان بسیار خوب به نفع خود بهره بردند. با این نتیجه فکر می‌کنم سپاهان قدرت اول گروه ماست. البته ما هم در بازی نخست‌مان برابر الغرافه بسیار خوب ظاهر شدیم و بر تمام زمان بازی مسلط بودیم و موقعیت‌های زیادی را روی دروازه حریف‌مان خلق کردیم، اما متاسفانه نتوانستیم از آنها بهره ببریم و در نهایت بازی با نتیجه مساوی به پایان رسید.

براگا به مصدومیت گابریل بلگادو اشاره کرد و تصریح کرد: گابریل بازیکن آرژانتینی ما مصدوم است و قطعا فردا بازی نمی‌کند. البته ما می‌توانستیم از وی برابر سپاهان استفاده کنیم، اما به دلیل اینکه در فینال جام ولیعهد امارات قرار داریم، برابر سپاهان به وی استراحت دادیم تا بتوانیم از گابریل در آن مسابقه حساس استفاده کنیم.

سرمربی الجزیره در پاسخ به این سوال که آیا فکر نمی‌کنید تجربه 7 سال حضور سپاهان در لیگ قهرمانان می‌تواند وزنه بسیار سنگینی برای نتیجه‌گیری این تیم قلمداد شود یا خیر، تصریح کرد: این درست است که سپاهان تجربه 7 سال حضور در این مسابقه‌ها را دارد و این نشان از بزرگی این تیم است، اما در فوتبال هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست و این طور نیست که حالا که سپاهان از ما باتجربه‌تر است، در بازی فردا هم می‌تواند موفق عمل کند. هر تیمی در روند بازی از فرصت‌هایش بهتر استفاده کند قطعا پیروز میدان خواهد بود.

وی ادامه داد: سپاهان بسیار قدرتمندتر و بهتر از الهلال است. به نظر من شانس سپاهان برای صعود از همه تیم‌ها بیشتر است و به عبارتی دیگر می‌توان سپاهان را تیم برتر این گروه قلمداد کرد.

براگا با اشاره به بازیکنان سپاهان خاطرنشان کرد: بازیکنان سپاهان از میانگین قدی بسیار بالایی برخوردارند که این موضوع می‌تواند آنها را روی بازی هوایی بسیار قدرتمند کند. همه بازیکنان سپاهان بازیکنان توانمندی هستند. البته نقطه قوت سپاهان، سرمربی این تیم است که توانسته از بازیکنان سطح بالایش به خوبی بازی بگیرد.

دیدار تیم های فوتبال سپاهان ایران و الجزیره امارات در هفته دوم نهمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 19 روز سه شنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.