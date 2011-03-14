سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به عربستان ضمن بیان مطلب فوق گفت: گرچه در دو بازی گذشته لیگ 4 امتیاز حساس را از دست دادیم و سپاهان به یک قدمی ما رسید اما وضعیت تیم در لیگ قهرمانان آسیا متفاوت است و این نتایج تاثیری روی عملکردمان ندارد.

وی با بیان اینکه ذوب آهن در این فصل کار سختی را پیش رو دارد خاطرنشان کرد: درست است در بازی اول پیروزی خوبی را کسب نکردیم اما همیشه مسابقات نخست شرایط خاص خود را دارد مثلا اسپانیا در بازی اول باخت ولی در نهایت قهرمان جام جهانی شد.

مدافع تیم ذوب آهن اضافه کرد: ما نایب قهرمان آسیا هستیم و تیم ها برای متوقف کردن ما با انگیزه بالایی به میدان می آیند و این مسئله کارمان را سخت تر می کند اما در این شرایط هم بسیار امیدواریم امسال کار نیمه تمام مان در لیگ قهرمانان آسیا و رسیدن به قهرمانی را تمام کنیم.

وی در مورد دیدار با الشباب خاطرنشان کرد: آنها تیم قدرتمندی هستند که سال گذشته استقلال را در مرحله یک چهارم نهایی حذف کردند و در خانه خود هم رقیب بسیار سرسختی هستند اما کادر فنی ما این تیم را آنالیز کرده و می دانیم چگونه از نقاط ضعفشان برای رسیدن به پیروزی استفاده کنیم.

حسینی در پایان با بیان اینکه گرچه برخلاف سال گذشته ذوب آهن در گروه آسانتری قرار گرفته اما هیچ حریفی را دست کم نمی گیرد گفت: سه امتیاز دیدار با الشباب برای ما بسیار مهم است و امیدواریم با پیروزی در این دیدار شرایط صعود ما به مرحله حذفی را به مراتب بهتر کنیم.