تصویر 10 کاریکاتور؛ از چرخ گوشت قذافی تا حمام خون لیبی!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز کشتار وحشیانه مردم لیبی به دست رژیم قذافی (که در آخرین مورد آن تصویربردار شبکه الجزیره نیز کشته شد) و اوضاع ناآرام دیگر کشورهای عربی بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

دیکتاتورهای جهان سوم





روزنامه الرایه قطر امروز به سرنوشت بد دیکتاتورهای جهان سوم اشاره دارد که اکثر آنان در آستانه سقوط قرار گرفته اند.

نمی دونم داشت تصویربرداری می کرد یا آر پی جی می زد

روزنامه الرایه قطر در کاریکاتوری دیگر به کشتار وحشیانه مردم لیبی توسط قذافی اشاره دارد که در آخرین مورد آن تصویربردار شبکه خبری الجزیره قطر مورد هدف قرار گرفت و کشته شد.

سربازان حقیقت و سربازان دیکتاتور





روزنامه الوطن قطر امروز به جدال میان سربازان حقیقت (پوشش دهندگان واقعیت) و سربازان دیکتاتور (نیروهای معمر قذافی) در لیبی اشاره دارد.

چرخ گوشت قذافی!

روزنامه الوطن عمان امروز به سرکوب شدید اعتراضات مردم لیبی توسط رژیم جنایتکار قذافی اشاره دارد.

چرخ دستی بوعزیزی و همه رژیمهای عربی!

روزنامه الحیات امروز به آغاز قیامهای عربی در پی اعتراض "محمد بوعزیزی" جوان سبزی فروش تونسی اشاره دارد که اهانت به کرامت خود را نپذیرفت و اقدام به خودسوزی کرد. حالا این حرکت بوعزیزی سبب تحت الشعاع قرار گرفتن حاکمیت تمام رژیمهای عربی خودکامه شده است.

سونامی انقلاب در ترکیه

روزنامه العرب الیوم اردن امروز به رسیدن جریان قیامها در خاورمیانه به ترکیه اشاره دارد که اخیرا شاهد اعتراضات گستره ای بوده است.

لیبی در خون

روزنامه القدس العربی امروز به کشتار شدید مردم در لیبی اشاره کرده که این کشور را پر از خون و خونریزی کرده است.

بمبهای قذافی نشان؛ بدون شرح



السفیر لبنان

ژاپن؛ بدون شرح



الدستور اردن

تصویربردار الجزیره در لیبی



الوطن قطر